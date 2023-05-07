NBA／明年與父齊聚洛杉磯？布朗尼宣布加入南加州大學

作為詹姆斯（Lebron James）的兒子，現年18歲的布朗尼（Bronny James）動向一直是外界焦點，他也在稍早確定了自己的下一站—南加州大學。

目前就讀塞拉峽谷高中（Sierra Canyon School）的布朗尼，靠著過去一年的表現，成為《ESPN》百大高中生第19名，評價也從過往「二輪入選」，到前幾個月曾被專家預測，有望在明年成為樂透秀。

雖然有前進G聯盟等其他選項，布朗尼仍順應站上NCAA賽場這個主流選擇，在剛剛於IG上po出自己站在南加州大學更衣室的合成圖，宣布自己至少將在未來一年，繼續待在洛杉磯、為家鄉球隊而戰。

相較杜克等名校，南加州大學並非最大的明星出產地，但有不少NBA校友活躍於賽場上，最有名的莫過效力公牛隊的德羅展（DeMar DeRozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic），近年則有莫布里（Evan Mobley）、歐康古（Onyeka Okongwu）、波特（Kevin Porter Jr.）等新星投入聯盟。

詹姆斯想和兒子一同在NBA打球已非新聞，所以可以預料到，布朗尼很可能會在南加州大學貢獻一賽季後，投入明年的選秀會。

udn討論區