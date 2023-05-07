NBA／回歸上演拉桿灌籃秀 巴特勒：平常只是不想而已
熱火隊今天在主場壓制尼克隊，輕鬆取得勝利，其中，傷癒復出的巴特勒（Jimmy Butler）還在賽中上演灌籃秀，證明自己狀況良好。
在次輪首場比賽受傷的巴特勒，經過一場休息後，於今日重新回到場上。雖然整體命中率不佳，21投僅9中，三分球兩次出手盡墨，巴特勒仍靠著11罰10中的精準表現，砍下全場最高28分，帶領熱火以19分大勝對手。
雖然手感微冷，巴特勒在運動戰還是有亮點。第二節剩下一分鐘時，羅瑞（Kyle Lowry）將球傳給已偷跑至前場的巴特勒，由於完全沒有防守者，後者可以隨心所欲的表演。最後，他選擇背身拉桿，狠狠地將球扣入籃框。
賽後記者會上，巴特勒提到這個扣籃時，幽默地說道，「這獻給所有覺得我沒有體能的人。」並解釋為何鮮少展現灌籃技巧，「我平常只是覺得那樣太累，所以選擇不這麼做而已。」
目前熱火在總比分以2：1領先尼克，形勢大好，或許巴特勒在季後賽還會有很多時間，可以證明自己也是灌籃高手。
"That's for everybody that thinks I'm not athletic."— NBA (@NBA) May 7, 2023
Jimmy on his Game 3 double-clutch dunk 🤣 pic.twitter.com/J8eSMKdS5z
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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