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NBA／回歸上演拉桿灌籃秀 巴特勒：平常只是不想而已

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒於今日傷癒回歸。 路透社
巴特勒於今日傷癒回歸。 路透社

熱火隊今天在主場壓制尼克隊，輕鬆取得勝利，其中，傷癒復出的巴特勒（Jimmy Butler）還在賽中上演灌籃秀，證明自己狀況良好。

在次輪首場比賽受傷的巴特勒，經過一場休息後，於今日重新回到場上。雖然整體命中率不佳，21投僅9中，三分球兩次出手盡墨，巴特勒仍靠著11罰10中的精準表現，砍下全場最高28分，帶領熱火以19分大勝對手。

雖然手感微冷，巴特勒在運動戰還是有亮點。第二節剩下一分鐘時，羅瑞（Kyle Lowry）將球傳給已偷跑至前場的巴特勒，由於完全沒有防守者，後者可以隨心所欲的表演。最後，他選擇背身拉桿，狠狠地將球扣入籃框。

賽後記者會上，巴特勒提到這個扣籃時，幽默地說道，「這獻給所有覺得我沒有體能的人。」並解釋為何鮮少展現灌籃技巧，「我平常只是覺得那樣太累，所以選擇不這麼做而已。」

目前熱火在總比分以2：1領先尼克，形勢大好，或許巴特勒在季後賽還會有很多時間，可以證明自己也是灌籃高手。

熱火 尼克 巴特勒

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