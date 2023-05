NBA／回歸上演拉桿灌籃秀 巴特勒：平常只是不想而已

熱火隊今天在主場壓制尼克隊,輕鬆取得勝利,其中,傷癒復出的巴特勒(Jimmy Butler)還在賽中上演灌籃秀,證明自己狀況良好。

在次輪首場比賽受傷的巴特勒,經過一場休息後,於今日重新回到場上。雖然整體命中率不佳,21投僅9中,三分球兩次出手盡墨,巴特勒仍靠著11罰10中的精準表現,砍下全場最高28分,帶領熱火以19分大勝對手。

雖然手感微冷,巴特勒在運動戰還是有亮點。第二節剩下一分鐘時,羅瑞(Kyle Lowry)將球傳給已偷跑至前場的巴特勒,由於完全沒有防守者,後者可以隨心所欲的表演。最後,他選擇背身拉桿,狠狠地將球扣入籃框。

賽後記者會上,巴特勒提到這個扣籃時,幽默地說道,「這獻給所有覺得我沒有體能的人。」並解釋為何鮮少展現灌籃技巧,「我平常只是覺得那樣太累,所以選擇不這麼做而已。」

目前熱火在總比分以2:1領先尼克,形勢大好,或許巴特勒在季後賽還會有很多時間,可以證明自己也是灌籃高手。

"That's for everybody that thinks I'm not athletic."



Jimmy on his Game 3 double-clutch dunk 🤣 pic.twitter.com/J8eSMKdS5z