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NBA／士官長回歸！ 巴特勒率熱火痛宰尼克系列賽2：1領先

中央社／ 邁阿密6日綜合外電報導
巴特勒（Jimmy Butler，右）全場繳出28分、4個籃板和3次助攻幫助熱火在主場拿下系列賽第二勝。 路透社
巴特勒（Jimmy Butler，右）全場繳出28分、4個籃板和3次助攻幫助熱火在主場拿下系列賽第二勝。 路透社

邁阿密熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天傷癒復出，率全隊以105比86在主場擊敗紐約尼克隊，在美國職籃NBA東區季後賽第2輪中取得2-1領先。

法新社報導，巴特勒在熱火與尼克的首戰中扭傷腳踝，缺席了2日的第2場比賽，熱火在第2戰中輸給對手。不過在今天第3戰的比賽中，巴特勒的身體沒有任何問題，全場繳出28分、4個籃板和3次助攻。

熱火隊雖然種子排名第8，但在本場比賽從頭到尾都居領先，熱火隊有4名球員得分來到2位數，巴特勒是其中之一。

熱火的斯特魯斯（Max Strus）得到19分，包括3個三分球，防守關鍵人物阿德巴約（Bam Adebayo）得到17分和12個籃板，勞瑞（Kyle Lowry）貢獻14分。

尼克隊方面，布朗森（Jalen Brunson）拿下20分領先全隊。不過尼克隊今天無法與戰力完整、作風強硬的熱火隊相抗衡，全場4節都被熱火隊壓著打。

此外，尼克今天投籃欠準讓問題更加糟糕，全場91投僅31中，始終無法追近比數。

熱火隊今天打的非常強硬，第3節雙方氣氛火爆，當時熱火隊的澤勒（Cody Zeller）推倒尼克隊的藍德爾（Julius Randle），兩人在籃下扭打，引發雙方球員混戰。

熱火與尼克的第4戰將於美國時間8日在邁阿密舉行。

熱火 尼克 巴特勒

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