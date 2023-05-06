快訊

立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮現40.1度極端高溫

天團Coldplay高雄開唱？陳其邁留一符號粉絲激動　留言串變許願池

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／布克季後賽8戰轟295分 喬丹之後睽違33年首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克高效率轟47分，顯現其火熱狀態。 美聯社
布克高效率轟47分，顯現其火熱狀態。 美聯社

今年季後賽一直維持高檔狀態的布克（Devin Booker），在回到主場沒有退路的情況下，再次火力大爆發。全場25投20中包括5記三分球，以極為驚人的得分效率，豪取47分9助攻6籃板3抄截，聯手杜蘭特（Kevin Durant）的39分，帶領太陽艱辛搶回一勝。

布克追平個人生涯季後賽最高得分紀錄，倘若最後關頭沒有站上罰球線，還有可能創下史上罕見的無罰球破45分紀錄；布克生涯季後賽已經有4次至少拿到45分，太陽隊史其他人加總起來也不過出現4次。

此外，根據統計，布克在今年季後賽一共累積得到295分，成為自1990年喬丹（Michael Jordan）以來在季後賽前8場得分最高的球員。喬丹當年是轟進325分，8場比賽有7場至少35分，其中4場破45分。

另一方面，布克能以超過8成命中率得到至少45分，也是諾維茨基（Dirk Nowitzki）之後首位有此表現的球員。諾維茨基在2011年西區冠軍賽對雷霆的第一戰，15投12中外加24罰全中獨拿48分6籃板4助攻4阻攻。

由於布克全場只獲得2次罰球機會，加上後衛球員身份，紀錄難度就更高了。

如果把助攻籃板也算進來，布克是NBA歷史上首位在季後賽以80%以上的投籃命中率，砍下至少45分5籃板5助攻的球員。

相關新聞

NBA／布克、杜蘭特合砍86分 太陽主場力壓金塊扳回一城

帶著0勝2敗回到主場的太陽，同時也折損了後場指揮官保羅（Chris Paul），在諸多利空因素之下，最後的依靠仍是雙槍杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）的強勢火力。

NBA／布克季後賽8戰轟295分 喬丹之後睽違33年首見

今年季後賽一直維持高檔狀態的布克（Devin Booker），在回到主場沒有退路的情況下，再次火力大爆發。全場25投20中包括5記三分球，以極為驚人的得分效率，豪取47分9助攻6籃板3抄截，聯手杜蘭特

NBA／綠衫軍8人作戰均衡發揮 費城雙星有心無力再吞敗

帶著傷勢繼續上場拚戰的安比德（Joel Embiid）雖然繳出30分13籃板3助攻4阻攻的成績，仍顯得有心無力，至於哈登（James Harden）更是持續低迷，全場14投僅3中，得到16分11助攻6

NBA／抱著兒子領取年度MVP 安比德情緒激動淚流滿面

東區第二輪塞爾蒂克和76人的比賽，雙方帶著前兩戰平手局面來到費城主場，賽前舉行了年度MVP頒獎儀式。斬斷約柯奇（Nikola Jokic）三連霸偉業的安比德（Joel Embiid），在球迷的「MVP

NBA／受安比德MVP頒獎刺激 泰托姆也想要自己的儀式

塞爾蒂克與76人系列賽第三戰今天移師費城舉行，賽前76人中鋒安比德（Joel Embiid）也接受年度MVP的頒獎儀式，...

NBA／第四節關鍵得分拉開差距 泰托姆自認打得不好

塞爾蒂克延續第2戰大勝的氣勢，第3戰即使來到費城作客，依然攻守兩端的壓制力，迫使76人難以翻身，順利扭轉系列賽形成2比1領先。 這場比賽在第四節後段因76人的追趕，將差距縮小到4分差，讓綠衫軍面

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦