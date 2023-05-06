NBA／布克季後賽8戰轟295分 喬丹之後睽違33年首見

今年季後賽一直維持高檔狀態的布克（Devin Booker），在回到主場沒有退路的情況下，再次火力大爆發。全場25投20中包括5記三分球，以極為驚人的得分效率，豪取47分9助攻6籃板3抄截，聯手杜蘭特（Kevin Durant）的39分，帶領太陽艱辛搶回一勝。

布克追平個人生涯季後賽最高得分紀錄，倘若最後關頭沒有站上罰球線，還有可能創下史上罕見的無罰球破45分紀錄；布克生涯季後賽已經有4次至少拿到45分，太陽隊史其他人加總起來也不過出現4次。

此外，根據統計，布克在今年季後賽一共累積得到295分，成為自1990年喬丹（Michael Jordan）以來在季後賽前8場得分最高的球員。喬丹當年是轟進325分，8場比賽有7場至少35分，其中4場破45分。

DEVIN BOOKER GOES FOR 47 🔥#PLAYOFFMODE MASTERPIECE



20-25 FG

9 AST

3 STL@Suns W



DEN/PHX Game 4: Sun, 8 PM ET | TNT pic.twitter.com/u4rfw686Hu — NBA (@NBA) May 6, 2023

另一方面，布克能以超過8成命中率得到至少45分，也是諾維茨基（Dirk Nowitzki）之後首位有此表現的球員。諾維茨基在2011年西區冠軍賽對雷霆的第一戰，15投12中外加24罰全中獨拿48分6籃板4助攻4阻攻。

由於布克全場只獲得2次罰球機會，加上後衛球員身份，紀錄難度就更高了。

如果把助攻籃板也算進來，布克是NBA歷史上首位在季後賽以80%以上的投籃命中率，砍下至少45分5籃板5助攻的球員。

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