NBA／布克季後賽8戰轟295分 喬丹之後睽違33年首見

今年季後賽一直維持高檔狀態的布克(Devin Booker),在回到主場沒有退路的情況下,再次火力大爆發。全場25投20中包括5記三分球,以極為驚人的得分效率,豪取47分9助攻6籃板3抄截,聯手杜蘭特(Kevin Durant)的39分,帶領太陽艱辛搶回一勝。

布克追平個人生涯季後賽最高得分紀錄,倘若最後關頭沒有站上罰球線,還有可能創下史上罕見的無罰球破45分紀錄;布克生涯季後賽已經有4次至少拿到45分,太陽隊史其他人加總起來也不過出現4次。

此外,根據統計,布克在今年季後賽一共累積得到295分,成為自1990年喬丹(Michael Jordan)以來在季後賽前8場得分最高的球員。喬丹當年是轟進325分,8場比賽有7場至少35分,其中4場破45分。

DEVIN BOOKER GOES FOR 47 🔥#PLAYOFFMODE MASTERPIECE



