NBA／季後賽慘遭勇士「冷凍」 庫明加嘆：不再每天擠出笑容

勇士隊小將庫明加（Jonathan Kuminga）本季例行賽獲得不少表現機會，卻在季後賽慘遭「冷凍」，這樣的落差，似乎也讓他頗有微詞。

雖然總場數比上季少了3場，但庫明加本季拿到更多上場時間、更多先發機會，也繳出比之前更好的三分命中率，被老大哥柯瑞（Stephen Curry）認為「進步神速」。不過，自首輪對上國王隊起，庫明加突然跌出輪替，至今9場比賽平均只上場6.6分鐘，還被DNP兩場。

面對這樣的驟變，根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），庫明加在週三受訪時，透露出無奈，「整季出賽大半時間，卻突然不知道為什麼發生改變，這令人感到很難受，很難再每次都露出微笑。」但他也勉勵自己，「知道我從哪來、經歷過什麼，我感覺我生涯一路走來，從沒有事情是別人給予的。當我在高中時，毫無疑問的是第一選擇，但這非理所當然，我得要證明自己，你不能停止太陽從東邊升起，到了某些時刻，旭日會東昇。這信念讓我每天做好準備。」

從發言內容可看出，庫明加的確對輪替安排略有意見，《Athletic》指出，柯瑞在與國王的生死戰前發表的演講，就是為了安撫波爾（Jordan Poole）、庫明加，或是其他因角色安排等因素不滿的球員，「柯瑞要求他們，把所有私人情緒放在一邊。」

今日比賽，總教練柯爾（Steve Kerr）出奇招，將J.格林（JaMychal Green）放入先發起到不錯效果，這是代表庫明加輪替順位再遭擠壓，或自己也有機會以「奇兵」身分上場，後幾天或許就能看出端倪。

Jonathan Kuminga's minutes last 14 games:



31 min

27 min

23 min

20 min

19 min

24 min

9 min

4 min

13 min

3 min

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4 min

3 min

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Can you tell when the Playoffs started? pic.twitter.com/nYkE3EHlaS — KumingaMuse (@KumingaMuse) May 3, 2023

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