快訊

下班注意！高鐵南港至板橋號誌系統異常 部分列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／季後賽慘遭勇士「冷凍」 庫明加嘆：不再每天擠出笑容

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加季後賽上場次數大減。 路透社
庫明加季後賽上場次數大減。 路透社

勇士隊小將庫明加（Jonathan Kuminga）本季例行賽獲得不少表現機會，卻在季後賽慘遭「冷凍」，這樣的落差，似乎也讓他頗有微詞。

雖然總場數比上季少了3場，但庫明加本季拿到更多上場時間、更多先發機會，也繳出比之前更好的三分命中率，被老大哥柯瑞（Stephen Curry）認為「進步神速」。不過，自首輪對上國王隊起，庫明加突然跌出輪替，至今9場比賽平均只上場6.6分鐘，還被DNP兩場。

面對這樣的驟變，根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），庫明加在週三受訪時，透露出無奈，「整季出賽大半時間，卻突然不知道為什麼發生改變，這令人感到很難受，很難再每次都露出微笑。」但他也勉勵自己，「知道我從哪來、經歷過什麼，我感覺我生涯一路走來，從沒有事情是別人給予的。當我在高中時，毫無疑問的是第一選擇，但這非理所當然，我得要證明自己，你不能停止太陽從東邊升起，到了某些時刻，旭日會東昇。這信念讓我每天做好準備。」

從發言內容可看出，庫明加的確對輪替安排略有意見，《Athletic》指出，柯瑞在與國王的生死戰前發表的演講，就是為了安撫波爾（Jordan Poole）、庫明加，或是其他因角色安排等因素不滿的球員，「柯瑞要求他們，把所有私人情緒放在一邊。」

今日比賽，總教練柯爾（Steve Kerr）出奇招，將J.格林（JaMychal Green）放入先發起到不錯效果，這是代表庫明加輪替順位再遭擠壓，或自己也有機會以「奇兵」身分上場，後幾天或許就能看出端倪。

勇士 湖人 國王 庫明加

相關新聞

NBA／季後賽第6度單場轟8三分球 湯普森：我確實手感火燙

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）在今天與湖人隊的系列賽第二戰，全場猛轟8顆三分球拿下30分，也是他生涯第6...

NBA／勇士變陣封鎖湖人最大優勢 漢姆：他們堵住禁區

勇士今天在系列賽第二戰變陣，將J.格林（JaMychal Green）拉上先發，並嚴加看防湖人禁區。加上湯普森（Klay Thompson）等人外線發威，將勇士進攻空間拉開，終場以127：100大勝湖

NBA／柯瑞助攻數創里程碑 柯爾盛讚：他就是如此無私

在湯普森（Klay Thompson）火力四射的情況下，柯瑞（Stephen Curry）第2戰頻頻穿針引線，利用本身強大牽制力，不斷場上穿梭，撕裂湖人防線。 整場比賽下來，柯瑞12投7中拿下2

NBA／湯普森爸勇士、湖人都支持 柯爾笑：不是血濃於水嗎?

眾所矚目的「湖勇大戰」中，球迷大多壁壘分明，但老湯普森（Mychal Thompson）卻陷入球隊和兒子的兩難，也讓柯爾（Steve Kerr）滿頭問號。 雖然老爸支持兒子聽來天經地義，但老湯普

NBA／洛杉磯打季後賽意義非凡 湯普森：為布萊恩而戰

在結束兩場主場賽事後，勇士隊將前往洛杉磯、作客湖人隊主場。雖然這對不擅客場作戰的勇士來說，並不是好消息，但今天的致勝功臣湯普森（Klay Thompson）卻顯得格外期待。 即便加入聯盟以來，湯

NBA／季後賽慘遭勇士「冷凍」 庫明加嘆：不再每天擠出笑容

勇士隊小將庫明加（Jonathan Kuminga）本季例行賽獲得不少表現機會，卻在季後賽慘遭「冷凍」，這樣的落差，似乎也讓他頗有微詞。 雖然總場數比上季少了3場，但庫明加本季拿到更多上場時間、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦