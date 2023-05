NBA／季後賽慘遭勇士「冷凍」 庫明加嘆：不再每天擠出笑容

勇士隊小將庫明加(Jonathan Kuminga)本季例行賽獲得不少表現機會,卻在季後賽慘遭「冷凍」,這樣的落差,似乎也讓他頗有微詞。

雖然總場數比上季少了3場,但庫明加本季拿到更多上場時間、更多先發機會,也繳出比之前更好的三分命中率,被老大哥柯瑞(Stephen Curry)認為「進步神速」。不過,自首輪對上國王隊起,庫明加突然跌出輪替,至今9場比賽平均只上場6.6分鐘,還被DNP兩場。

面對這樣的驟變,根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle),庫明加在週三受訪時,透露出無奈,「整季出賽大半時間,卻突然不知道為什麼發生改變,這令人感到很難受,很難再每次都露出微笑。」但他也勉勵自己,「知道我從哪來、經歷過什麼,我感覺我生涯一路走來,從沒有事情是別人給予的。當我在高中時,毫無疑問的是第一選擇,但這非理所當然,我得要證明自己,你不能停止太陽從東邊升起,到了某些時刻,旭日會東昇。這信念讓我每天做好準備。」

從發言內容可看出,庫明加的確對輪替安排略有意見,《Athletic》指出,柯瑞在與國王的生死戰前發表的演講,就是為了安撫波爾(Jordan Poole)、庫明加,或是其他因角色安排等因素不滿的球員,「柯瑞要求他們,把所有私人情緒放在一邊。」

今日比賽,總教練柯爾(Steve Kerr)出奇招,將J.格林(JaMychal Green)放入先發起到不錯效果,這是代表庫明加輪替順位再遭擠壓,或自己也有機會以「奇兵」身分上場,後幾天或許就能看出端倪。

Jonathan Kuminga's minutes last 14 games:



31 min

27 min

23 min

20 min

19 min

24 min

9 min

4 min

13 min

3 min

0 min

4 min

3 min

0 min



Can you tell when the Playoffs started? pic.twitter.com/nYkE3EHlaS