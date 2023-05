NBA／大小傷病纏身 皮爾斯談雷納德：我是他會考慮退休

快艇隊巨星雷納德(Kawhi Leonard)今年再度因傷提前離開賽場,千瘡百孔的身體,讓名宿皮爾斯(Paul Pierce)提出退休的建議。

當能健康上場時,雷納德的影響力不容質疑。即便隔了一個賽季才復出,他今年還是繳出了場均23.8分、5.4籃板、3.9助攻的成績單,超過四成的三分命中率,是近年新高,季後賽首場也在喬治(Paul George)缺席下帶隊獲勝。

然而,雷納德最大的問題,就是常常只能坐板凳觀賽。從2017-18賽季起,他僅有一個賽季出賽剛好滿60場,即便隊伍耐心地等他滿血回歸,他還是在首輪對決太陽隊時,因半月板傷勢,自第三戰後高掛免戰牌。

有鑑於傷病纏身,半月板又是全新傷勢,不少人對雷納德已無信心,如名嘴史密斯(Stephen Smith)便率先講出「退休」一詞,皮爾斯也在日前丟出相同見解,「如果我是雷納德,我會認真考慮要不要退役。」

自雙星合體,雷納德僅在首年,於泡泡園區完整參與過季後賽,當時快艇在次輪握有3:1領先時遭金塊隊翻盤,現在來看,那或許已是雷納德與快艇最好與最後的奪冠機會了。

“If I’m Kawhi Leonard, I would really consider retirement.”



- Paul Pierce



