NBA／大小傷病纏身 皮爾斯談雷納德：我是他會考慮退休

快艇隊巨星雷納德（Kawhi Leonard）今年再度因傷提前離開賽場，千瘡百孔的身體，讓名宿皮爾斯（Paul Pierce）提出退休的建議。

當能健康上場時，雷納德的影響力不容質疑。即便隔了一個賽季才復出，他今年還是繳出了場均23.8分、5.4籃板、3.9助攻的成績單，超過四成的三分命中率，是近年新高，季後賽首場也在喬治（Paul George）缺席下帶隊獲勝。

然而，雷納德最大的問題，就是常常只能坐板凳觀賽。從2017-18賽季起，他僅有一個賽季出賽剛好滿60場，即便隊伍耐心地等他滿血回歸，他還是在首輪對決太陽隊時，因半月板傷勢，自第三戰後高掛免戰牌。

有鑑於傷病纏身，半月板又是全新傷勢，不少人對雷納德已無信心，如名嘴史密斯（Stephen Smith）便率先講出「退休」一詞，皮爾斯也在日前丟出相同見解，「如果我是雷納德，我會認真考慮要不要退役。」

自雙星合體，雷納德僅在首年，於泡泡園區完整參與過季後賽，當時快艇在次輪握有3：1領先時遭金塊隊翻盤，現在來看，那或許已是雷納德與快艇最好與最後的奪冠機會了。

“If I’m Kawhi Leonard, I would really consider retirement.”



- Paul Pierce



(Via @shobasketball ) pic.twitter.com/mUjJhTAslp — NBACentral (@TheNBACentral) May 4, 2023

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