聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／大小傷病纏身 皮爾斯談雷納德：我是他會考慮退休
快艇隊巨星雷納德（Kawhi Leonard）今年再度因傷提前離開賽場，千瘡百孔的身體，讓名宿皮爾斯（Paul Pierce）提出退休的建議。
當能健康上場時，雷納德的影響力不容質疑。即便隔了一個賽季才復出，他今年還是繳出了場均23.8分、5.4籃板、3.9助攻的成績單，超過四成的三分命中率，是近年新高，季後賽首場也在喬治（Paul George）缺席下帶隊獲勝。
然而，雷納德最大的問題，就是常常只能坐板凳觀賽。從2017-18賽季起，他僅有一個賽季出賽剛好滿60場，即便隊伍耐心地等他滿血回歸，他還是在首輪對決太陽隊時，因半月板傷勢，自第三戰後高掛免戰牌。
有鑑於傷病纏身，半月板又是全新傷勢，不少人對雷納德已無信心，如名嘴史密斯（Stephen Smith）便率先講出「退休」一詞，皮爾斯也在日前丟出相同見解，「如果我是雷納德，我會認真考慮要不要退役。」
自雙星合體，雷納德僅在首年，於泡泡園區完整參與過季後賽，當時快艇在次輪握有3：1領先時遭金塊隊翻盤，現在來看，那或許已是雷納德與快艇最好與最後的奪冠機會了。
“If I’m Kawhi Leonard, I would really consider retirement.”— NBACentral (@TheNBACentral) May 4, 2023
- Paul Pierce
(Via @shobasketball ) pic.twitter.com/mUjJhTAslp
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言