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NBA／洛杉磯打季後賽意義非凡 湯普森：為布萊恩而戰

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森自小與洛杉磯產生緊密聯繫。 法新社
湯普森自小與洛杉磯產生緊密聯繫。 法新社

在結束兩場主場賽事後，勇士隊將前往洛杉磯、作客湖人隊主場。雖然這對不擅客場作戰的勇士來說，並不是好消息，但今天的致勝功臣湯普森（Klay Thompson）卻顯得格外期待。

即便加入聯盟以來，湯普森一直都在奧克蘭、舊金山效力，他和洛杉磯淵源卻頗深，這不僅是他的出生地，也是父親老湯普森（Mychal Thompson）NBA生涯跟隨湖人拿下兩冠的地方，這讓湖人主場Crypto.com中心對他別具意義。

當賽後被記者問到，於季後賽到洛杉磯打球的感受時，湯普森如此回答，「我會做我自己，在攻防兩端付出心力、找尋好的出手。從生活層面來看，能在家人和朋友面前打球很不可思議，我還是高中球員時，會和爸爸一起來史坦波中心（湖人主場舊名），幻想在這邊打球、和最棒的球員對抗。我並沒有忘記這是多棒的機會，而是對能在夢想發源地打球感到興奮。」

除了成長歷程以外，湯普森表示，布萊恩（Kobe Bryant）也賦予在洛杉磯打球特別意義，「我是布萊恩的鐵粉，他是我最大的靈感來源，我會盡全力榮耀他和Gigi，因為沒有他的拚搏及韌性，我不會成為現在的湯普森。」

湯普森今日近乎以一己之力擊敗湖人，若他能在前往洛杉磯後維持狀態，很有機會能彌補主場輸球的劣勢，幫助勇士衝出次輪。

勇士 湖人 湯普森

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