NBA／洛杉磯打季後賽意義非凡 湯普森：為布萊恩而戰

在結束兩場主場賽事後,勇士隊將前往洛杉磯、作客湖人隊主場。雖然這對不擅客場作戰的勇士來說,並不是好消息,但今天的致勝功臣湯普森(Klay Thompson)卻顯得格外期待。

即便加入聯盟以來,湯普森一直都在奧克蘭、舊金山效力,他和洛杉磯淵源卻頗深,這不僅是他的出生地,也是父親老湯普森(Mychal Thompson)NBA生涯跟隨湖人拿下兩冠的地方,這讓湖人主場Crypto.com中心對他別具意義。

當賽後被記者問到,於季後賽到洛杉磯打球的感受時,湯普森如此回答,「我會做我自己,在攻防兩端付出心力、找尋好的出手。從生活層面來看,能在家人和朋友面前打球很不可思議,我還是高中球員時,會和爸爸一起來史坦波中心(湖人主場舊名),幻想在這邊打球、和最棒的球員對抗。我並沒有忘記這是多棒的機會,而是對能在夢想發源地打球感到興奮。」

除了成長歷程以外,湯普森表示,布萊恩(Kobe Bryant)也賦予在洛杉磯打球特別意義,「我是布萊恩的鐵粉,他是我最大的靈感來源,我會盡全力榮耀他和Gigi,因為沒有他的拚搏及韌性,我不會成為現在的湯普森。」

湯普森今日近乎以一己之力擊敗湖人,若他能在前往洛杉磯後維持狀態,很有機會能彌補主場輸球的劣勢,幫助勇士衝出次輪。

Klay says he's going to play his hardest in LA to honor Kobe and Gigi ❤️ pic.twitter.com/qlyLXxqsVk