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NBA／湯普森爸勇士、湖人都支持 柯爾笑：不是血濃於水嗎?
眾所矚目的「湖勇大戰」中，球迷大多壁壘分明，但老湯普森（Mychal Thompson）卻陷入球隊和兒子的兩難，也讓柯爾（Steve Kerr）滿頭問號。
雖然老爸支持兒子聽來天經地義，但老湯普森曾在1986至1997賽季身披43號紫金戰袍，跟隨湖人隊拿下兩座冠軍，這層羈絆使他無法輕易地在勇士與湖人之間作選擇。
KLAY THOMPSON IN #PLAYOFFMODE— NBA (@NBA) May 5, 2023
30 PTS
8-11 3PM
W
LAL/GSW Game 3: Sat, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/HONpIWYheu
在前幾日受訪時，老湯普森便曾表示，兒子或湖人獲勝他都很高興，但柯爾明顯不滿意這個回答，在受訪時開玩笑地說：「我的意思是，拜託！老兄，難道血沒有濃於水嗎？我不敢想像幫我兒子的對手加油，那不會在我家發生。但明顯地，在湯普森家族裡，爸爸會幫湖人加油，這給了湯普森（Klay Thompson）一點額外激勵。」
雖然今天湖人被勇士以127：100大比分擊潰，但操刀者正是三分線上11投8中的湯普森，這對老湯普森來說，或許就是口中「不會輸的局面」。
Steve Kerr can't believe Klay's dad isn't rooting for his son in this series 😂 pic.twitter.com/L8IYJS30ie— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 5, 2023
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