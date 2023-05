NBA／湯普森爸勇士、湖人都支持 柯爾笑：不是血濃於水嗎?

眾所矚目的「湖勇大戰」中,球迷大多壁壘分明,但老湯普森(Mychal Thompson)卻陷入球隊和兒子的兩難,也讓柯爾(Steve Kerr)滿頭問號。

雖然老爸支持兒子聽來天經地義,但老湯普森曾在1986至1997賽季身披43號紫金戰袍,跟隨湖人隊拿下兩座冠軍,這層羈絆使他無法輕易地在勇士與湖人之間作選擇。

KLAY THOMPSON IN #PLAYOFFMODE 30 PTS 8-11 3PM W LAL/GSW Game 3: Sat, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/HONpIWYheu

在前幾日受訪時,老湯普森便曾表示,兒子或湖人獲勝他都很高興,但柯爾明顯不滿意這個回答,在受訪時開玩笑地說:「我的意思是,拜託!老兄,難道血沒有濃於水嗎?我不敢想像幫我兒子的對手加油,那不會在我家發生。但明顯地,在湯普森家族裡,爸爸會幫湖人加油,這給了湯普森(Klay Thompson)一點額外激勵。」

雖然今天湖人被勇士以127:100大比分擊潰,但操刀者正是三分線上11投8中的湯普森,這對老湯普森來說,或許就是口中「不會輸的局面」。

Steve Kerr can't believe Klay's dad isn't rooting for his son in this series 😂 pic.twitter.com/L8IYJS30ie