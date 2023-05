NBA／後衛做「長人專利」工作 史馬特最佳拼鬥獎二連霸

塞爾蒂克隊史馬特(Marcus Smart)在場上活力十足,這些能量不僅讓他今年蟬聯年度最佳拼戰獎(NBA Hustle Award),也是自2018-19賽季起,五年來第三次獲該獎項。

年度最佳拚戰獎於2016-17賽季設立,評分標準包括製造進攻犯規、活球爭搶、擾斷、掩護助攻、籃板卡位、出手干擾。該獎旨在透過以上標準,肯定球員在傳統數據上難以顯現,卻至關重要的拚搏行為。

作為一名190公分後場,史馬特在場上做著眾多「長人專利」的工作,全能表現使他又一次坐上該獎寶座。舉例來說,他在掩護助攻方面排名全聯盟第37名、後衛第二,幫助隊伍於擋拆效率位居第四名;籃板卡位部分,史馬特則是第31名、後衛之冠。

不過,史馬特並沒有因為多功能遺忘本業,作為最會製造進攻犯規的球員,他在61場出賽送給對手11次進攻犯規,為聯盟第10;優秀的防守嗅覺,也使他以場均1.5抄截、2.6擾斷,有效地破壞敵人進攻節奏。

除了史馬特以外,同樣出現在榜單上的球員,照順序分別為格林(Draymond Green)、奈史密斯(Aaron Nesmith)、羅賓森(Mitchell Robinson)與瓊斯(Herbert Jones)。

The winner of the 2022-23 NBA Hustle Award is... Marcus Smart!#NBAAwards pic.twitter.com/87AtlfItBe