NBA／後衛做「長人專利」工作 史馬特最佳拼鬥獎二連霸

塞爾蒂克隊史馬特（Marcus Smart）在場上活力十足，這些能量不僅讓他今年蟬聯年度最佳拼戰獎（NBA Hustle Award），也是自2018-19賽季起，五年來第三次獲該獎項。

年度最佳拚戰獎於2016-17賽季設立，評分標準包括製造進攻犯規、活球爭搶、擾斷、掩護助攻、籃板卡位、出手干擾。該獎旨在透過以上標準，肯定球員在傳統數據上難以顯現，卻至關重要的拚搏行為。

作為一名190公分後場，史馬特在場上做著眾多「長人專利」的工作，全能表現使他又一次坐上該獎寶座。舉例來說，他在掩護助攻方面排名全聯盟第37名、後衛第二，幫助隊伍於擋拆效率位居第四名；籃板卡位部分，史馬特則是第31名、後衛之冠。

不過，史馬特並沒有因為多功能遺忘本業，作為最會製造進攻犯規的球員，他在61場出賽送給對手11次進攻犯規，為聯盟第10；優秀的防守嗅覺，也使他以場均1.5抄截、2.6擾斷，有效地破壞敵人進攻節奏。

除了史馬特以外，同樣出現在榜單上的球員，照順序分別為格林（Draymond Green）、奈史密斯（Aaron Nesmith）、羅賓森（Mitchell Robinson）與瓊斯（Herbert Jones）。

The winner of the 2022-23 NBA Hustle Award is... Marcus Smart!#NBAAwards pic.twitter.com/87AtlfItBe — NBA (@NBA) May 4, 2023

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