NBA／威廉森變瘦了？球迷酸：西蒙斯休季也會發練投影片

威廉森(Zion Williamson)只要健康就是聯盟最具主宰力的球星之一，這件事幾乎是球迷們的共識，但也不會有人否認威廉森的身體狀況確實嚴重拖累到球隊。除了大大小小的傷病，威廉森如氣球般忽胖忽瘦的身材也往往讓專家、球評們質疑是否會影響到身體健康。但在近期與球迷的合照中，威廉森看起來似乎苗條了不少，也引起了球迷們的討論。

今年對鵜鶘隊及威廉森來說無疑又是個虎頭蛇尾的賽季，鵜鶘季初曾一度站上西區龍頭，有機會藉由湖人的選秀交換權「邊打季後賽邊拿狀元」。沒想到季中在威廉森倒下後，戰績每況愈下，一路跌至西區老九，最終在附加賽被雷霆隊淘汰，無緣季後賽。

在過去的幾周里，威廉森似乎付出了很多努力，以減掉他在傷病期間增加的體重。近期，網路上流傳一張威廉森和球迷的合照，圖片中的他穿著黑色T恤，跟過往「胖虎」的形象相比看起來瘦了許多，讓不少球迷期待他在新的賽季能以更好的身形滿血回歸。

Only For The MOTIVATED featuring @Zionwilliamson 🔥🔥 pic.twitter.com/ejzCL0wF3U — KENDALITO BANCOS (@realkendalbanks) 2023年5月4日

然而，仍有許多球迷不領情，尖酸留言「反正他一月就會消失在先發名單」、「西蒙斯(Ben Simmons)休賽季也會發投籃影片」、「我也很瘦，而且我跟威廉森一樣都沒辦法在NBA場上打30分鐘的比賽」。

威廉森本季繳出場均26分、7籃板、4.6助攻的全能成績，命中率來到可怕的60.8%，但僅僅出賽29場，生涯四季平均一年出賽為28.5場，他在休賽季簽下的5年1.93億美元延長合約將於下個賽季開跑。

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