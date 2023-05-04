NBA／「偷蛋龍」布魯克斯何去何從？帕森斯：很適合獨行俠
灰熊前鋒布魯克斯(Dillon Brooks)在季後賽期間風波不斷，先是在對陣湖人的系列賽中隔空嗆聲詹姆斯(LeBron James)年紀太大，後續隨灰熊一同在首輪淘汰；近期又傳出灰熊無意將他簽回，讓他成為自由球員，堪稱是季後賽至今最尷尬的男人。而他的新東家也備受討論，退役球員帕森斯(Chandler Parsons)在近期受訪時就認為，布魯克斯會是獨行俠在補強時的好選擇。
布魯克斯近年來以「惡漢」形象引起不少爭議，去年季後賽惡意犯規導致小裴頓(Gary Payton II)報銷，今年例行賽與季後賽分別對騎士米契爾(Donovan Mitchell)與詹姆斯「打蛋」更是引來不少罵名。因此在灰熊於首輪倒下後，不斷對外放話的布魯克斯成為了球迷們的調侃對象，灰熊也在淘汰後沒多久宣布「無論是任何情況，布魯克斯都不會留在隊內」，與他切割關係。讓他遭球迷狠酸「轉戰CBA」、「霍華德(Dwight Howard)新隊友」。
但理性上來說，以布魯克斯過去幾年的實績、可以防守到不同位置的多功能性，應能持續在聯盟生存下去。曾待過灰熊的帕森斯就指出布魯克斯的優點很契合獨行俠，「獨行俠需要韌性，這不見得會造成反效果，我認為布魯克斯能從這次經驗學到教訓，且總歸來說他還是一名優秀的角色球員」。
"I like him in Dallas with Kyrie Irving and Luka."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月3日
Chandler Parsons with a hot take on where Dillon Brooks would look good 🗣
(via @FanDuelTV)pic.twitter.com/E4W9v2phrh
「他能防守、無懼且強硬，很多球隊缺乏這點，任何進攻強悍的球隊都會需要他」，帕森斯認為，布魯克斯的特性讓他很適合與唐西奇(Luka Doncic)厄文(Kyrie Irving)同時在場。獨行俠隊今年賽季會失敗，很大原因便是缺乏側翼防守資源，但無論布魯克斯的下家為何，他都無法避免好一陣子的冷嘲熱諷了。
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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