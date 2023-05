NBA／勇士三分出手數破50次！ 柯爾：因為戴維斯在禁區

勇士隊素來以質量兼具的三分火力聞名,還帶動聯盟的「大三分時代」,即便如此,他們今日比賽的外線出手超過50次,仍令人相當吃驚。總教練柯爾(Steve Kerr)賽後也對此現象解釋比賽策略。

備受注目的勇湖大戰首戰,勇士今天在外線狂轟猛炸,出手53次命中21顆,其中浪花三兄弟柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、波爾(Jordan Poole)還創下聯盟史上首組在季後賽同場同隊都砍進至少6顆三分球的3人組合;反觀湖人則為25次嘗試僅命中6顆,比勇士足足少了15顆。

據美聯社記者杜波(Josh Dubow)指出,今天之前,在例行賽與季後賽,比對手多進15顆三分球的隊伍,有96%的球隊最終獲得勝利;至於勇士在這種情況下更是13戰全勝。沒想到今天卻成為輸球的4%,在波爾追平三分球失手下,以112:117敗給湖人。

Teams that made at least 15 more 3s than their opponent won 96% of games in regular season and playoffs before Warriors loss to Lakers tonight. Warriors had been 13-0 all time when +15 or better in made 3s