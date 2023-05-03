NBA／勇士三分出手數破50次！ 柯爾：因為戴維斯在禁區

勇士隊素來以質量兼具的三分火力聞名，還帶動聯盟的「大三分時代」，即便如此，他們今日比賽的外線出手超過50次，仍令人相當吃驚。總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也對此現象解釋比賽策略。

備受注目的勇湖大戰首戰，勇士今天在外線狂轟猛炸，出手53次命中21顆，其中浪花三兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）還創下聯盟史上首組在季後賽同場同隊都砍進至少6顆三分球的3人組合；反觀湖人則為25次嘗試僅命中6顆，比勇士足足少了15顆。

據美聯社記者杜波（Josh Dubow）指出，今天之前，在例行賽與季後賽，比對手多進15顆三分球的隊伍，有96%的球隊最終獲得勝利；至於勇士在這種情況下更是13戰全勝。沒想到今天卻成為輸球的4%，在波爾追平三分球失手下，以112：117敗給湖人。

Teams that made at least 15 more 3s than their opponent won 96% of games in regular season and playoffs before Warriors loss to Lakers tonight. Warriors had been 13-0 all time when +15 or better in made 3s — Josh Dubow (@JoshDubowAP) May 3, 2023

賽後記者會，當柯爾談到爆增的三分出手時，他如此解釋，「當有戴維斯（Anthony Davis）坐鎮禁區時，你很難在裡面得分，但你必須持續攻擊，不能整場只在三分線附近。不過，我們的進攻很大一部分是把球傳到禁區、再將球送出來，而球員們在這部分做得很好。」此外他也稱讚球員破解湖人防守的能力，「對手整場都在試著擋住我們的三分，也真的施加很多壓力，但他們在尋找空檔、製造隊友出手機會等方面都表現出色。」

在主場丟掉首場比賽後，勇士將在後天再次對上湖人，他們必須揮別這場失利，以免帶著0：2絕對劣勢前往洛杉磯，進行最不擅長的客場賽事。

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