聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯vs.柯瑞 最熟悉對手

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯轉戰湖人隊後，首次在季後賽對決勇士隊。（路透資料照片）
詹姆斯轉戰湖人隊後，首次在季後賽對決勇士隊。（路透資料照片）

曾連續4年上演NBA爭冠戲碼的詹姆斯柯瑞，今年將提早到季後賽第二輪碰頭，也是詹姆斯轉戰西區後首度率領湖人隊在季後賽對上勇士隊，身為聯盟中最熟悉彼此的對手，詹姆斯不諱言，柯瑞不論場上還是場下都為後人樹立典範，是他相當尊重的球員。

詹姆斯、柯瑞相差3歲，2015至18年4度率隊在總冠軍賽交手，直到2018年詹姆斯轉戰湖人後，雙方就不曾在季後賽碰頭，僅2021年於附加賽首輪交手，當時湖人在詹姆斯繳出大三元下擊敗勇士，取得季後賽門票。

今年雙方在首輪分別淘汰灰熊、國王隊後碰頭，對於外界將焦點鎖定在自己與柯瑞的對決，詹姆斯說：「我們是聯盟中兩名最具競爭心態的球員，當然希望盡可能讓名字刻印在歷史書中。」

柯瑞再次領軍勇士隊爭冠，必須先闖過湖人隊這關。（法新社資料照片）
柯瑞再次領軍勇士隊爭冠，必須先闖過湖人隊這關。（法新社資料照片）

柯瑞前一場與國王隊搶七大戰狂飆50分，他表示，這次與詹姆斯再交鋒，已視為籃球生涯全新篇章，「2015年是我們交手的第一個系列賽，很幸運我們能夠保持這樣的水平，再次對決。」

不僅球迷對「詹柯對決」充滿期待，勇士前鋒格林都直言，兩個史上最偉大的球員交鋒，讓他興奮不已。

至於昨天兩場季後賽，76人隊在安比德缺陣下，靠哈登猛轟45分，以119：115擊敗塞爾蒂克金塊隊約柯奇拿下39分、16籃板，領軍97：87賞給太陽隊2連敗。

詹姆斯、柯瑞季後賽生涯對戰數據 製表／劉肇育
詹姆斯、柯瑞季後賽生涯對戰數據 製表／劉肇育

詹姆斯 柯瑞 勇士 湖人 國王 塞爾蒂克 金塊 76人 安比德

延伸閱讀

NBA／戴維斯成湖人最大優勢 范德比爾扛鎖柯瑞要角

NBA／與詹姆斯再度會師季後賽 柯瑞：我們很幸運

NBA／季後賽6度交手柯瑞 詹姆斯：我倆都希望青史名留

戴維斯想6戰解決勇士 雖是太樂觀但湖人終究是贏家

相關新聞

NBA／暌違32年 勇士、湖人季後賽碰頭

勇士、湖人隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯及勇士柯瑞、湯普森...

NBA／詹姆斯vs.柯瑞 最熟悉對手

曾連續4年上演NBA爭冠戲碼的詹姆斯與柯瑞，今年將提早到季後賽第二輪碰頭，也是詹姆斯轉戰西區後首度率領湖人隊在季後賽對上...

NBA／塞爾蒂克全場僅10次犯規 巴克利怒批：根本沒在防守

塞爾蒂克隊季後賽第二輪首戰對上沒有安比德（Joel Embiid）的76人隊，全場命中率高達58.7%，最終卻吞下敗仗。對此名人堂球星巴克利（Charles Barkley）直言，輸球主因是「不尊重對

NBA／從單場46罰變5罰 太陽教頭：回去看看怎麼了

太陽在今天與金塊的系列賽第二戰，在全場僅有5次罰球的情況下，最終以10分差距不敵金塊，談到今天雙方在罰球上有著13分的差...

NBA／太陽系列賽0：2落後從沒贏過 保羅受傷戰況告急

NBA太陽今天季後賽次輪第2戰以87比97不敵金塊，吞2連敗，美媒統計，太陽過去7戰4勝制賽事0比2落後時，未曾贏下系列...

NBA／美媒建議籃網找老鷹交易 拿西蒙斯換柯林斯各取所需

籃網和老鷹隊皆在季後賽首輪止步，兩隊陣容皆有不少改善空間，據《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）報導，籃網可能送出西蒙斯（Ben Simmons）向老鷹換回柯林斯（John

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦