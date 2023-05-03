NBA／詹姆斯vs.柯瑞 最熟悉對手

曾連續4年上演NBA爭冠戲碼的詹姆斯與柯瑞，今年將提早到季後賽第二輪碰頭，也是詹姆斯轉戰西區後首度率領湖人隊在季後賽對上勇士隊，身為聯盟中最熟悉彼此的對手，詹姆斯不諱言，柯瑞不論場上還是場下都為後人樹立典範，是他相當尊重的球員。

詹姆斯、柯瑞相差3歲，2015至18年4度率隊在總冠軍賽交手，直到2018年詹姆斯轉戰湖人後，雙方就不曾在季後賽碰頭，僅2021年於附加賽首輪交手，當時湖人在詹姆斯繳出大三元下擊敗勇士，取得季後賽門票。

今年雙方在首輪分別淘汰灰熊、國王隊後碰頭，對於外界將焦點鎖定在自己與柯瑞的對決，詹姆斯說：「我們是聯盟中兩名最具競爭心態的球員，當然希望盡可能讓名字刻印在歷史書中。」

柯瑞再次領軍勇士隊爭冠，必須先闖過湖人隊這關。（法新社資料照片）

柯瑞前一場與國王隊搶七大戰狂飆50分，他表示，這次與詹姆斯再交鋒，已視為籃球生涯全新篇章，「2015年是我們交手的第一個系列賽，很幸運我們能夠保持這樣的水平，再次對決。」

不僅球迷對「詹柯對決」充滿期待，勇士前鋒格林都直言，兩個史上最偉大的球員交鋒，讓他興奮不已。

至於昨天兩場季後賽，76人隊在安比德缺陣下，靠哈登猛轟45分，以119：115擊敗塞爾蒂克；金塊隊約柯奇拿下39分、16籃板，領軍97：87賞給太陽隊2連敗。

詹姆斯、柯瑞季後賽生涯對戰數據 製表／劉肇育

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