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NBA／暌違32年 勇士、湖人季後賽碰頭

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯(左)和柯瑞生涯第5次季後賽對決。 美聯社
詹姆斯(左)和柯瑞生涯第5次季後賽對決。 美聯社

勇士、湖人隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯勇士柯瑞、湯普森格林、伊古達拉，勝出的一方將有機會靠著今年奪冠霸占榜首，讓這系列賽話題性不斷。

儘管進入21世紀後，湖人與勇士過去22年合計奪下10座總冠軍，但兩隊前一次在季後賽交手已經是1991年，且前7度交手湖人共拿下6個系列賽勝利，不過今年雙方再度碰頭，也被認為戰力將呈現「五五波」。

相較於兩隊多年未在季後賽交手，詹姆斯與其所屬球隊卻和勇士諸將糾纏多年，雙方過去4度交手都在冠軍賽，其中勇士3度奪冠，詹姆斯則在2016年掄元；儘管勇士在這4個系列賽22場比賽拿下15勝，詹姆斯卻繳出一張平均33分、11.5籃板、9.3助攻的「準大三元」。

湖人本賽季對戰勇士4場拿下3勝1敗，不過兩隊在例行賽期間都遭遇不少傷病問題，包括詹姆斯、柯瑞只打兩場比賽；湖人明星前鋒戴維斯在例行賽最後一次與勇士的交手中，進帳39分、8籃板、6助攻，他的個人表現，以及38歲的詹姆斯是否還有足夠體能，維持5年前交手時的高檔演出，也被認是湖人能否阻擋勇士的兩大關鍵因素。

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