NBA／季後賽第10次攻至少40分 哈登成現役第3人

費城76人球星哈登今天季後賽次輪首戰對戰波士頓塞爾蒂克一役，轟下45分，生涯季後賽第10次單場進帳40分以上，為現役球員第3人，僅次於詹姆斯和杜蘭特。

76人中鋒安比德（Joel Embiid）因右膝扭傷高掛免戰牌，76人今天季後賽次輪首戰與塞爾蒂克交手，33歲的哈登（James Harden）扛起重任，出賽超過39分鐘，全場37投20中，包括命中7顆三分球，狂飆45分，靠著招牌後撤步三分球和各種進攻籃框手段，突破對手防線，最終哈登率隊以119比115勝出。

談到第4節關鍵後撤步三分球，幫助76人隊逆轉比分，哈登賽後受訪時表示：「我對自己出手有信心，因為我經常練習這類型的投籃方式。」

根據《ESPN Stats & Info》數據顯示，哈登此役獨攬45分，追平個人季後賽生涯單場最高得分紀錄，而哈登距離前一次季後賽狂砍45分，已睽違7年341天，當時哈登仍身穿休斯頓火箭戰袍，在2015年季後賽西區決賽對陣金州勇士隊。

另外依美國媒體《StatMuse》統計，這是哈登生涯季後賽第10次得分在40分以上，現役球員中僅次於洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）28場、鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）14場。至於高居排行榜第一的球員則是傳奇球星喬丹（Michael Jordan）38場。

今年NBA季後賽不少球員得分達40分大關，其中又以邁阿密熱火巴特勒（Jimmy Butler）表現最吸睛，季後賽首輪出戰密爾瓦基公鹿系列賽即兩度辦到，第4戰狂飆56分，成為NBA季後賽歷來單場得分第4高的球員，而第5戰則斬獲42分。

其他本季季後賽至今單場得分曾達40分以上球員，包括太陽隊明星後衛布克（Devin Booker）2次（45分、47分），金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）1次（50分），曼菲斯灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）1次（45分），丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）1次（43分），洛杉磯快艇的鮑威爾（Norman Powell）1次（42分）、明尼蘇達灰狼的愛德華（AnthonyEdwards） 1次（41分），金塊穆雷（Jamal Murray）1次（40分）。

udn討論區