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NBA／不滿沙波尼斯沒握手致意 格林：失去尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯(右)、格林(中)。 路透
沙波尼斯(右)、格林(中)。 路透

勇士與國王隊季後賽大戰7場，最終由衛冕軍勇士挺進第二輪。勇士前鋒格林（Draymond Green）賽後在個人Podcast節目指控，國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）輸球後沒出來握手。

「我對沙波尼斯失去很多尊重。不能輸球後不和對方握手，我不尊重這種事」格林說。

格林以自身經驗為例，「我第七戰輸給騎士隊後，曾直接離開過球場，回到休息室。我當時覺得『感覺不對』，於是我重返球場，向所有人表現我的愛。輸球就要接受現實，表達敬意。」

對於格林此番言論，沙波尼斯今天受訪時僅回應，「我們賽後見面過了，我不知道該如何回應。」

Draymond Green Domantas Sabonis

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