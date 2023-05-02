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NBA／與詹姆斯再度會師季後賽 柯瑞：我們很幸運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞坦言能夠與詹姆斯再度在季後賽交手，且維持這樣的競爭水平，真是非常幸運的事。 路透通訊社
柯瑞坦言能夠與詹姆斯再度在季後賽交手，且維持這樣的競爭水平，真是非常幸運的事。 路透通訊社

勇士、湖人隊明天將在西區季後賽第二輪交鋒，也是勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）與詹姆斯（LeBron James）所屬球隊9年來第6度在季後賽與附加賽碰頭，對於將再度對上老對手，柯瑞坦言能夠與詹姆斯再度在季後賽交手，且維持這樣的競爭水平，真是非常幸運的事。

詹姆斯2018年首度轉戰西區並披上湖人戰袍後，勇士與湖人雖然曾在前年附加賽碰頭，這次卻是首度進行7戰4勝制的系列賽，柯瑞直言這將是一個全新的篇章，「2014-15賽季是我們交手的第一個系列賽，那非常的特別，很幸運我們能夠保持這樣的水平並再一次一起比賽，我們都對於這樣的新篇章感到興奮，兩支球隊都非常努力保持活力並追逐冠軍。」

儘管柯瑞在季後賽對決詹姆斯保有15勝7敗優勢，但詹姆斯以場均33分壓倒柯瑞的25.4分，勇士格林直呼，詹姆斯就是最終極的競爭者，「能夠有這樣的交手機會，我從來不認為理所當然，距離我們第一次在季後賽中相遇到今年再度碰頭已經是8年多前，這真的很特別。」

對勇士射手湯普森來說，與湖人交手更是意義非凡，因為他的父親過去曾為湖人效力過5個賽季，更是從小看著湖人的比賽長大，「勇士和湖人已經很久沒有在季後賽碰頭，這讓我感到興奮，尤其能夠在父母和一些最好的朋友面前打球，然後在主場比賽後還能夠回到南加州，這對我來說就是夢想成真，等這一刻等了12年。」

Stephen Curry LeBron James Klay Thompson Draymond Green

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