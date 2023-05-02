NBA／勇士對決湖人 柯瑞再尬詹姆斯

靠著柯瑞破紀錄50分的強勢帶領，勇士隊昨天在生死搶七大戰以120：100擊退難纏的國王隊，成為NBA本季最後一支晉級第二輪的球隊，將要與宿敵詹姆斯領軍的湖人隊正面對決。這個對戰組合未演先轟動，傳奇球星魔術強森直言收視率將會非常高。

勇士本季取得西區第6種子，湖人則在歷經附加賽後，才確定第7種子身分。勇士以第6種子迎戰湖人還握有主場優勢，罕見情況也寫下聯盟新猷。

對於柯瑞和詹姆斯來說，這將是兩人繼2018年後再度於季後賽交鋒。

詹姆斯2014年重返騎士隊的第一個賽季就帶領球隊直闖總冠軍賽；而在西區長期被視為放牛班球隊的勇士，雖然逐漸嶄露頭角，但沒有太多人會想到，就在柯爾首度執教的第一年就讓這支球隊脫胎換骨，單季豪取67勝，同樣直指總冠軍。

這是兩人第一次在總冠軍賽碰頭，最終勇士4勝2敗奪下總冠軍；之後勇士和騎士又連續對決3年，期間包括勇士衛冕失利、1勝3敗反遭逆襲，以及杜蘭特投懷送抱，轉戰加入灣區，組成不可一世的「宇宙勇終極五小」。

完全體的勇士可說是打遍天下無敵手，完成2連霸，也讓柯瑞在與詹姆斯交手中取得3勝1敗優勢。若是從勝場數來看，柯瑞則是15勝7敗大幅領先。

柯瑞和詹姆斯從2015年起，連續4年在總冠軍賽對決，雙方高張力且兼具娛樂性的激烈對抗，每每都引發熱烈討論。如今38歲的詹姆斯與35歲的柯瑞再度齊聚這個舞台，所有人都期待雙方會激起多大的火花。

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