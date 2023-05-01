NBA／熱火首戰客場強壓尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂
邁阿密熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）今天25分、11籃板表現，率領球隊在季後賽第二輪首戰以108比101擊敗紐約尼克。但是他此役右腳踝扭傷，讓熱火少了幾許贏球的興奮。
法新社報導，熱火在7戰4勝制的NBA季後賽第二輪中取得1比0領先，系列賽下一場當地時間5月2日繼續在紐約進行，未來兩天巴特勒傷勢將受到關注。
Jimmy Butler and Gabe Vincent come up big to help lead Miami to a 1-0 series lead!— NBA (@NBA) April 30, 2023
Butler 25 PTS, 11 REB, 4 AST, 2 STL
Vincent: 20 PTS, 5 AST, 5 3PM
Game 2: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/3uM8gsIBx8
熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「不知道，根本不會知道腳踝扭傷接下來會怎麼樣，我甚至不知道明天會不會有進一步消息，只能走著瞧。得伺機而動。」
被問到腳踝疼痛情況時，巴特勒說：「就像是扭傷了腳踝。」
第四節剩下5分5秒、熱火以95比92領先時，巴特勒在禁區腳踝「翻船」而摔倒，只見抱住右小腿的他，表情顯得相當痛苦。
眼看巴特勒表現受阻，隊友隨即扛起重任。文森（Gabe Vincent）先砍三分球、阿德巴約（BamAdebayo）和羅瑞（Kyle Lowry）又相繼建功，為熱火拉出一波7比0攻勢，以104比94保持10分領先。
史波史特拉說：「我們團隊已經學習專注在手頭上的事、學習到要去把事情搞定。」
Kyle Lowry was CLUTCH in the Game 1 win!— NBA (@NBA) April 30, 2023
18 points
6 assists
4 BLOCKS 🔒
MIA/NYK Game 2: Tuesday, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/04r9zegULi
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