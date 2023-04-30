NBA／慘遭尼克「下剋上」 騎士總管力挺教頭續掌兵符

作為東區第四名，騎士隊在季後賽意外遭第五種子尼克隊以4：1淘汰，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也因此成了眾矢之的。不過，總管奧特曼（Koby Altman）信誓旦旦地保證，比克斯塔夫下季還會在相同崗位。

比克斯塔夫於2019年前往克里夫蘭，接任首席助理教練一職，並在季末接任兵符。雖然他在首個完整執教賽季，僅繳出22勝50負成績，卻在2021-22賽季出乎意料地以「雙塔」陣容取得過半勝率，更在本季米契爾（Donovan Mitchell）加入後，帶領球隊以51勝31負獲得東區第四、重返季後賽。

然而，面對排名較低的尼克時，騎士並未展現出主場優勢，反倒早早地在第五場比賽被掃地出局，由於比克斯塔夫賽中的比賽策略備受質疑，再加上球隊過往迅速更換總教練的歷史，讓外界猜測他下賽季或許帥位不保，可能如暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）一般與球隊分道揚鑣。

不過，根據《ESPN》，奧特曼近日透過簡訊，要求記者「停止猜測」並說道，「比克斯塔夫就是我們的總教練，球隊對他所做的充滿支持與尊重。」也表示比克斯塔夫是球隊脫離黑暗期的功臣，「他經歷了重建過程，帶入了努力、負責的球隊文化。你不可能僥倖地獲得51勝，以及成為防守效率第一的隊伍，這來自於執教。」

雖然帶領球隊重回季後賽，但在結束一個令人失望的賽季後，比克斯塔夫下季勢必要拿出更好表現，才能穩固自己的教職。

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