NBA／緯來加碼最狂贈獎活動 送球迷現場看冠軍賽

NBA季後賽正在如火如荼進行當中，緯來體育台自16日起發起「NBA看緯來 搶大禮包」的活動，獲得廣大迴響，為回饋廣大NBA球迷的支持，緯來電視網再宣布，與所屬優質電商平台Citiesocial共同加碼推出「第二階段」贈獎，除了場場「抽大禮包」，還要送你去美國現場看NBA總冠軍賽。

緯來電視網表示，這場堪稱「史上最狂沒有之一」的大手筆贈獎活動，將自29日啟動，觀眾只需在NBA季後賽期間，鎖定緯來體育台的轉播，並於賽事進行期間掃描QR CODE進入活動頁面，回答主播指定問題，加入Citiesocial會員，並填寫個人資料，除了場場都有「NBA大禮包」可抽，還有機會前進美國看NBA總冠軍賽，四天三夜行程，包括總冠軍門票、機票及住宿通通不用錢，緯來全部包辦，而且「一人中獎，兩人同行」。

「精采NBA轉播看緯來送你去美國看總冠軍」活動，場場轉播都有個別通關密語，不計場次掃碼打卡，累積次數越多，中獎機率越大，活動預計進行到5月16日截止，並於5月17日公布得獎名單，而且賽事期間，場場「抽大禮包」活動依舊維持進行，想知道更多「精采NBA轉播看緯來 送你去美國看總冠軍」活動細節，前往緯來體育台官方臉書專頁參考相關資訊。

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