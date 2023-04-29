NBA／與NIKE簽終生約成史上第三人 杜蘭特：美夢成真
「死神」杜蘭特（Kevin Durant）剛率領太陽隊晉級西區準決賽，不只場上得意，場下也傳來好消息。
今天杜蘭特與美國知名運動品牌NIKE共同宣布，彼此將簽下終生合約，這也讓他成為繼詹姆斯（LeBron James）及喬丹（Michael Jordan）後，第3位與NIKE簽下終生約的NBA球員。
杜蘭特與NIKE的合作關係可以追溯到2007年，在這段期間一共推出了15款個人球鞋，而第16款也預計在近期內推出。
這筆終生合約雖然沒有公布金額，但據過去NIKE與詹姆斯簽下的價碼，合約總值有望上看10億美金，合約中除了個人球鞋及配備，也包括了與社區籃球、慈善團體的合作。
A true honor to be in the game for life with @Nike https://t.co/VNj1IJUVWG— Kevin Durant (@KDTrey5) 2023年4月28日
「這意味著很多」，杜蘭特在太陽隊團練時受訪說道，第一次與NIKE簽合約時，作夢也沒想到雙方合作關係竟然會走得這麼遠，「感覺像是美夢成真，從開始打籃球後這便一直是我的努力方向，能與這樣的公司合作是件幸運的事，很期待看到我們未來能做什麼。」
NIKE全球體育行銷執行副總裁史拉瑟（John Slusher）也提到，杜蘭特作為世界上最佳籃球員的一份子，過去16年來一直是NIKE的重要夥伴，期待和杜蘭特能繼續為下一代籃球員服務。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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