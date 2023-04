NBA／35歲柯瑞場均奮戰40分鐘 柯爾：他會沒事的

勇士昨天以123:116力克國王,系列賽取得3:2領先。不過現年35歲的柯瑞(Stephen Curry)出場時間又超過40分鐘,讓不少球迷擔心能否負荷,不過勇士總教練柯爾(Steve Kerr)完全不擔心。

柯瑞昨天上場42分鐘,攻下全隊最高的31分8助攻,他在場上不停無球跑動,吸引防守者注意力,是勇士進攻順暢的關鍵。

不過柯瑞在首輪系列賽場均出賽40分鐘,全隊排名第一,外界認為這是一項隱憂。對此柯爾表示,「我不認為這有問題,柯瑞目前的狀態令人難以置信。從他如何保持身體健康方面來看,他是最有天賦的球員之一。我想他會沒事的。」

格林連兩戰從替補出發,球隊取得二連勝,因此柯爾暫時不打算做出改變,「季後賽獲勝並且狀況很好時,就會繼續保持下去。格林知道這點,這就是為什麼他完全支持自己從板凳席出發的決定。」

