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NBA／35歲柯瑞場均奮戰40分鐘 柯爾：他會沒事的

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(右)。 法新社
柯瑞(右)。 法新社

勇士昨天以123：116力克國王，系列賽取得3：2領先。不過現年35歲的柯瑞（Stephen Curry）出場時間又超過40分鐘，讓不少球迷擔心能否負荷，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）完全不擔心。

柯瑞昨天上場42分鐘，攻下全隊最高的31分8助攻，他在場上不停無球跑動，吸引防守者注意力，是勇士進攻順暢的關鍵。

不過柯瑞在首輪系列賽場均出賽40分鐘，全隊排名第一，外界認為這是一項隱憂。對此柯爾表示，「我不認為這有問題，柯瑞目前的狀態令人難以置信。從他如何保持身體健康方面來看，他是最有天賦的球員之一。我想他會沒事的。」

格林連兩戰從替補出發，球隊取得二連勝，因此柯爾暫時不打算做出改變，「季後賽獲勝並且狀況很好時，就會繼續保持下去。格林知道這點，這就是為什麼他完全支持自己從板凳席出發的決定。」

勇士 Stephen Curry Steve Kerr

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