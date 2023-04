NBA／自信尼克能擋下熱火 名嘴：巴特勒會在紐約倒下

熱火隊球星巴特勒(Jimmy Butler)日前帶領球隊上演「老八傳奇」,擊敗第一種子公鹿隊晉級第二輪,並將對上尼克隊。作為「大蘋果」的頭號粉絲,名嘴史密斯(Stephen Smith)在節目上表示,尼克有能力阻止巴特勒。

巴特勒在首輪賽事開啟「季後賽模式」,在五場比賽中繳出堪稱史詩級表現,除了帳面上恐怖的場均37.6分、6.0籃板、4.8助攻,在關鍵時刻屢屢上演的「神仙球」,也是球隊在少了主力得分手赫洛(Tyler Herro)還能以4:1擊敗上位球隊的原因。

對於這樣的表現,史密斯大方承認巴特勒的能力,「他在季後賽就是巨星,是個戰士、獵犬,他不僅僅是像一般人一樣,只是嘗試想要贏,他想來到麥迪遜廣場花園(Madison SquareGarden),毀掉紐約客的一切。這是他的願望、他的精神,我們必須阻止他。」

不過,史密斯也認為,尼克已經針對巴特勒做好萬全準備,「雖然有害怕他的理由,但這只會提升擊倒他必要的專注度、韌性,他會在這個系列賽倒下。花園是個不一樣的地方,紐約會獲得勝利,因為他們尊敬並害怕巴特勒,所以會用公鹿沒做到的方式,把重點放在他身上。」

尼克熱火的首場交鋒,將於週一在麥迪遜廣場花園舉行,屆時就能檢視史密斯的自信是否為空穴來風。

"We understand that [Tom Thibodeau] is familiar with Jimmy Butler... He will go down in this series. The Garden is a different animal."



