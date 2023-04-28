NBA／暴龍探詢各隊助教 首位女性總教練或將誕生

暴龍隊近期宣布和總教練諾斯（Nick Nurse）分道揚鑣，並開始接觸多方人選，也讓NBA出現第一名女性教頭的可能性再度浮現。

雖然在上任首年，即帶領暴龍擊敗勇士隊拿下隊史首冠，還在隔季成為年度最佳教練，諾斯卻未能在近幾年有所斬獲，最多僅在上季闖入首輪止步，今年更於附加賽即草草結束賽季，也讓他離開了這支出道的球隊。

在諾斯離開後，暴龍緊鑼密鼓地尋找替代人選，根據沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），球隊已獲准和多名教練會面，其中，最顯眼的莫過於現執教WNBA拉斯維加斯王牌隊的哈蒙（Becky Hammon）。

作為NBA少有的女性教練，哈蒙過去長期於波波維奇（Gregg Popovich）麾下，也曾出現在拓荒者的選帥名單中，普遍被認為最有可能成為聯盟歷史上首位女性總教練。去年，哈蒙轉戰WNBA，第一年就帶隊奪下總冠軍，並且獲選年度最佳教練。

除了哈蒙外，過往曾帶領籃網隊走出黑暗期，現於勇士隊擔任助教的亞特金森（Kenny Atkinson）、公鹿隊助教查爾斯李（Charles Lee）、太陽隊助教楊恩（Kevin Young）、馬刺隊助教強森（Mitch Johnson）、國王隊助教費南德茲（Jordi Fernandez）、灰熊隊助教拉嘉柯維奇（Darko Rajakovic）、熱火隊助教昆恩（Chris Quinn）也都榜上有名。

雖然可能人選已非常多，但根據報導，暴龍仍在與他隊探詢面試助教的機會，因此，最終人選仍有許多變數。

ESPN story on the Raptors embarking on a wide-ranging coaching search and securing permission to speak with several preliminary candidates: https://t.co/5TLPXofRsO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2023

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