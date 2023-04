NBA／暴龍探詢各隊助教 首位女性總教練或將誕生

暴龍隊近期宣布和總教練諾斯(Nick Nurse)分道揚鑣,並開始接觸多方人選,也讓NBA出現第一名女性教頭的可能性再度浮現。

雖然在上任首年,即帶領暴龍擊敗勇士隊拿下隊史首冠,還在隔季成為年度最佳教練,諾斯卻未能在近幾年有所斬獲,最多僅在上季闖入首輪止步,今年更於附加賽即草草結束賽季,也讓他離開了這支出道的球隊。

在諾斯離開後,暴龍緊鑼密鼓地尋找替代人選,根據沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski),球隊已獲准和多名教練會面,其中,最顯眼的莫過於現執教WNBA拉斯維加斯王牌隊的哈蒙(Becky Hammon)。

作為NBA少有的女性教練,哈蒙過去長期於波波維奇(Gregg Popovich)麾下,也曾出現在拓荒者的選帥名單中,普遍被認為最有可能成為聯盟歷史上首位女性總教練。去年,哈蒙轉戰WNBA,第一年就帶隊奪下總冠軍,並且獲選年度最佳教練。

除了哈蒙外,過往曾帶領籃網隊走出黑暗期,現於勇士隊擔任助教的亞特金森(Kenny Atkinson)、公鹿隊助教查爾斯李(Charles Lee)、太陽隊助教楊恩(Kevin Young)、馬刺隊助教強森(Mitch Johnson)、國王隊助教費南德茲(Jordi Fernandez)、灰熊隊助教拉嘉柯維奇(Darko Rajakovic)、熱火隊助教昆恩(Chris Quinn)也都榜上有名。

雖然可能人選已非常多,但根據報導,暴龍仍在與他隊探詢面試助教的機會,因此,最終人選仍有許多變數。

