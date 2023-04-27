NBA／勇士連28系列賽客場取勝 格林：沒聽見國王球迷聲音

勇士與國王今天上演季後賽首輪系列賽「天王山之戰」，最終勇士以123：116搶下勝利，系列賽取得3：2領先，勇士防守悍將格林（Draymond Green）板凳出發攻下21分，是這場比賽的最大亮點。

勇士連續28個季後賽系列賽，至少從客場拿下1勝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）大讚柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）及格林等球員發揮經驗優勢。

「他們過去10年打過很多重要戰役，這絕對有幫助。我認為他們今晚做得很好，當國王把節奏推快時，他們保持鎮定，在最後5分鐘命中關鍵球，鎖定比賽勝利」柯爾說。

The Golden State Warriors have now won a road game in 28 (!!!) consecutive playoff series, dating back to 2013.



One of the most impressive streaks in sports history 🤯 pic.twitter.com/RpaBIot1gu — Guru (@DrGuru_) 2023年4月27日

格林連2戰從板凳出發，他直言勇士板凳席有他很奢侈，「今晚進到球場，我就知道自己的角色定位。」格林談到滿場國王球迷噪音時表示，「我沒有把任何精力浪費在他們身上，我只把注意力集中在勝利，大部分的時間裡，我都沒聽見他們的聲音。」

格林第四節關鍵時刻使出「金雞獨立」，柯爾笑稱像諾維茨基（Dirk Nowitzki）。談到格林的心理狀態，柯爾再次強調，「他情緒總是很激動，有時候會越界，這源自他內心深處的競爭慾望，他只想在比賽中獲勝。」

Need a "Dray Nowitzki" statue 😂 pic.twitter.com/ZkEY4N45FR — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2023年4月27日

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）今天狂搶22個籃板，是球隊獲勝功臣之一。柯瑞也大讚魯尼帶給球隊能量，「對我們來說這是重要的夜晚，可以從球場和板凳席的球員身上，感受到成就感。我們還有事情要完成，需要保持這種能量。」

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