NBA／公鹿艾倫沒看計時器錯失絕殺機會 熱火上演老八傳奇

東區龍頭公鹿隊意外陷入1：3落後，今天在無路可退的情況下回到主場，末節再度崩盤。巴特勒（Jimmy Butler）空中接力將比賽帶進延長賽，沒想到延長賽最後時刻，公鹿後衛艾倫（Grayson Allen）未注意計時器，教練也沒喊暫停，最終來不及出手，以126：128落敗。熱火成功以4：1上演史上第6次「老八傳奇」，挺進第二輪將對決尼克隊。

“It’s Grayson Allen time” -Grayson Allenpic.twitter.com/iOcuBRXwMw — Barstool Sports (@barstoolsports) 2023年4月27日

熱火首節中段打出17比4的攻勢，不過公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）挺身而出，單節獨得17分，讓公鹿首節打完只落後3分。次節公鹿換上替補陣容反倒打出11比2的攻勢超前比分，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本節雖獲10次罰球，但僅命中4球，不過公鹿仍以69：63結束上半場。

第三節前段熱火一度超前，但突然陷入一陣得分荒，5分多鐘內僅得2分，公鹿也順勢將分差拉開到雙位數。米道頓本節末段又連飆兩顆三分球，領先擴大到16分。

末節公鹿重現前場惡夢，進攻再度大當機，巴特勒（Jimmy Butler）又化身戰神連得8分，雙方戰成113比113平手。公鹿先靠罰球得到2分，巴特勒回過頭來出手未進，熱火使出犯規戰術，哈勒戴（Jrue Holiday）2罰全中。

Jimmy Butler to Jrue Holiday. 👀🗣️



(h/t @BackcourtAlerts)



pic.twitter.com/v67vr9vv1c — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月27日

熱火射手文森（Gabe Vincent）立刻命中三分球，熱火老將羅瑞（Kyle Lowry）接著試圖抄球被吹犯規，熱火挑戰成功雙方跳球，哈勒戴掌握球權再度站上罰球線，只命中1球，取得2分領先，剩2.1秒。熱火最後一擊設計高難度空中接力，巴特勒不負眾望再度命中，進入延長賽。

JIMMY BUTLER SENDS GAME 5 TO OT 😱



HE'S GOT 40 PTS. UNBELIEVABLE.



📺: NBA TV pic.twitter.com/x9AGDSlxpC — NBA (@NBA) 2023年4月27日

延長賽雖然熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）犯滿，但公鹿卻持續落後，最後關頭落後2分，艾倫似乎忘記時間，掌握球權卻不出手，教練也不喊暫停，最終留下遺憾。巴特勒賽後也不忘嘲諷公鹿主場球迷，做出「我聽不見」的手勢。

"IT'S QUIET"



Jimmy is really that guy. pic.twitter.com/5lQsZmoXUf — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月27日

巴特勒全場33投17中攻下42分8籃板，阿德巴約20分10籃板10助攻，文森22分6助攻，勒夫（Kevin Love）第四節犯滿退場前繳出15分12籃板。

公鹿的部分，安戴托昆波38分20籃板，不過罰球23投僅10中，還發生7次失誤。米道頓則攻下33分6籃板6助攻，哈勒戴16分9籃板6助攻，洛佩茲（Brook Lopez）18分10籃板。

udn討論區