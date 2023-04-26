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NBA／布克飆分秀寫聯盟新紀錄 還刷新3項太陽隊史
太陽隊布克（Devin Booker）今天面對快艇砍下平個人季後賽生涯新高的砍下47分，外帶10助攻8籃板，率太陽挺進季後賽次輪，將對決金塊隊，布克也改寫多項季後賽記錄。
布克成為聯盟歷史首位在季後賽關門戰，至少拿到40分10助攻的球員。值得一提的是，太陽2021年季後賽首輪第6戰淘汰湖人隊，布克當時同樣砍下47分。
他和杜蘭特（Kevin Durant）季後賽連5戰都至少攻進25分，追平布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）寫下的連續場次紀錄，並列史上第1。
這是布克季後賽生涯第二度單場40分10助攻，太陽隊史首見。他季後賽第17度拿下30分以上、第6度40分以上，都打破巴克利（Charles Barkley）保持的隊史紀錄。
Devin Booker is the 1st player in NBA history with at least 45 points and 10 assists in a series-clinching win. pic.twitter.com/Rvsw0TlrDR— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年4月26日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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