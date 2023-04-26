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NBA／約柯奇再繳大三元淘汰灰狼 率金塊西區率先晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇（Nikola Jokic）28分、17籃板、12助攻「大三元」，金塊系列賽4勝1敗戰績淘汰灰狼挺進下一輪，也成為西區最早晉級的隊伍。 路透社
約柯奇（Nikola Jokic）28分、17籃板、12助攻「大三元」，金塊系列賽4勝1敗戰績淘汰灰狼挺進下一輪，也成為西區最早晉級的隊伍。 路透社

前一場戰到延長賽「續命」的灰狼隊，沒能再延長戰線，金塊隊在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）28分、17籃板、12助攻「大三元」，以及穆雷（Jamal Murray）35分發揮下，驚險以112：109拿下主場勝利，以系列賽4勝1敗戰績挺進下一輪，也成為西區最早晉級的隊伍。

金塊首節以22：29落後，第二節打出26：18的單節攻勢超前，三節打完兩隊77：77戰平。

第四節兩隊仍拉鋸，金塊在葛登（Aaron Gordon）發揮下取得102：96領先，灰狼雖先104：104追平，約柯奇又連拿5分，助金塊讀秒階段109：104領先。

康利（Mike Conley）最後20秒的外線讓灰狼看見一線生機，加上約柯奇最後2.5秒2罰只中1，讓落後3分的灰狼仍有最後一擊的追平機會。

灰狼暫停後的發球找不到太好機會，球發出後又被撥出界，時間只剩2.2秒；愛德華（Anthony Edwards）最後雖在外線找到出手機會，但球彈到籃框後框，宣判灰狼賽季結束，讓攻下29分的愛德華當悲劇英雄。

約柯奇系列賽第3戰就有「大三元」演出，今天再有全能表現，助隊晉級4強，下輪將碰太陽快和快艇隊的出線隊伍。

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