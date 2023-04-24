NBA／「烏龍暫停隊友都在搖頭」 柯瑞回憶差點當戰犯心境

衛冕軍勇士隊今天在最後關頭領先國王隊5分，沒想到柯瑞（Stephen Curry）卻喊出「不存在的暫停」，讓一旁的總教練柯爾（Steve Kerr）直接崩潰抱頭。

Stephen Curry pediu um timeout e o Warriors não tinha nenhum.



Falta técnica automática.



A cara do Kerr 💀pic.twitter.com/Q0CYyk7INE — Matchup Brasil 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) 2023年4月23日

最後42.1秒勇士已用完所有暫停，柯瑞卻在被包夾的情況下喊出暫停，被判技術犯規。國王隨後連得4分，不過前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）最後一擊未進，勇士仍以126：125分險勝。

柯瑞賽後承認不知道當下暫停已用完，他也回顧當下心境：「我不會騙人，當下我覺得自己是世界上最聰明的球員。我看了一下板凳，發現每個人都在搖頭。」

Steph Curry (32 PTS) and De'Aaron Fox (38 PTS) were electrifying in Game 4!



The star guards will compete next in Game 5 with the series tied 2-2 🍿



Wednesday, 10 PM ET, TNT pic.twitter.com/2qrBXtDriA — NBA (@NBA) April 23, 2023

雖然柯瑞發生致命錯誤，但攻下32分無疑是獲勝最大功臣。目前勇士與國王系列賽戰成2：2平手，對此柯瑞表示：「我們都知道必須在國王主場贏下1場，才能贏得系列賽，也許就是第5戰。」

udn討論區