NBA／「烏龍暫停隊友都在搖頭」 柯瑞回憶差點當戰犯心境

衛冕軍勇士隊今天在最後關頭領先國王隊5分,沒想到柯瑞(Stephen Curry)卻喊出「不存在的暫停」,讓一旁的總教練柯爾(Steve Kerr)直接崩潰抱頭。

最後42.1秒勇士已用完所有暫停,柯瑞卻在被包夾的情況下喊出暫停,被判技術犯規。國王隨後連得4分,不過前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)最後一擊未進,勇士仍以126:125分險勝。

柯瑞賽後承認不知道當下暫停已用完,他也回顧當下心境:「我不會騙人,當下我覺得自己是世界上最聰明的球員。我看了一下板凳,發現每個人都在搖頭。」

Steph Curry (32 PTS) and De'Aaron Fox (38 PTS) were electrifying in Game 4!



The star guards will compete next in Game 5 with the series tied 2-2 🍿



Wednesday, 10 PM ET, TNT pic.twitter.com/2qrBXtDriA