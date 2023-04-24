NBA／格林自請板凳出發 勇士浪花三兄弟合飆80分險勝國王

衛冕軍勇士隊今天迎接前一場被禁賽的格林（Draymond Green）回歸，他主動建議教練柯爾（Steve Kerr）讓他以替補身份上場，繼續先發的波爾（Jordan Poole）也有亮眼演出，他和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）合飆80分，加上巴恩斯（Harrison Barnes）錯過「絕殺」一擊，讓勇士驚險以126：125收下勝利，連系列賽扳平成2：2。

格林季後賽已經連續先發132場比賽，前一次板凳上場已經是2014年；他因第2戰踩沙波尼斯（Domantas Sabonis）遭聯盟禁賽一場，缺陣的第3戰勇士外線大爆發射下國王，讓他建議柯爾維持勝利模式的先發陣容。

「我很相信影片，如果沒什麼被打斷，就不需要去修正。」格林說。

繼續先發的波爾，今天投進2記三分球在內的22分，柯瑞三分球11投5中攻下32分，湯普森三分球9投4中拿26分，「浪花三兄弟」同場都有20分以上的演出。

湯普森（Klay Thompson）今天三分球9投4中拿26分。 路透社

國王仍是福克斯（De'Aaron Fox）領軍，他轟下全場最高38分，最後28.7秒飆進三分球後更率國王追到125：126；柯瑞接續失守，國王最後一擊仍到福克斯手中，他在柯瑞和格林防守下將球傳給大空間檔的巴恩斯，但巴恩斯「絕殺」機會失手，讓勇士驚險守下主場勝利。

巴恩斯坦言自己有絕佳機會，「福克斯相信我來執行這一擊，打到了籃框後援。」但他仍強調對球隊抱持信心，且關鍵第5戰將回到沙加緬度，球隊擁有主場優勢。

波爾（Jordan Poole）表現終於復甦，攻下22分。 路透社

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