NBA／無視布魯克斯挑釁 詹姆斯：生涯履歷就是最好回應

先前大噴垃圾話挑釁詹姆斯（LeBon James）的布魯克斯（Dillon Brooks），在今天第3戰中甚至還因為「襲蛋」詹姆斯，吞下2級犯規被趕出場。湖人從第一節就打出26分領先優勢，最終穩穩收下勝利，系列賽取得2比1領先。

賽後談到這些表現是否就是實現回嗆布魯克斯的宣言時，詹姆斯表示自己沒有發表什麼宣言，「我有說過什麼嗎？我已經征戰很多年了，我不會去發表什麼宣言。我們有機會回到主場繳出優異的表現，我們也做到了這一點，我們只想好好發揮，爭取一場勝利，第四戰也是如此。我不需要發表任何聲明和宣言。」

針對布魯克斯的惡意犯規，詹姆斯表示自己的生涯成就履歷就是最好的回應。

「我認為我所做的一切不言自明，我不會陷入那樣的言論之中。我所關注的只是我的隊友，以及我們如何找到方法去擊敗曼菲斯灰熊，而不是擊敗他們陣中的某一個人。認識我的人都知道，我一直都是如此。」詹姆斯說。

至於被問到是否認為布魯克斯第四戰應該要禁賽，詹姆斯直言：「這我不知道，我不是紀律委員會的一員。無論他是不是會出賽，我們都需要做好準備。」

加上這場比賽，詹姆斯生涯季後賽已經累積145場至少25分5助攻5籃板，高居歷史第一，第二名的喬丹（Michael Jordan）和第三名的「大鳥」柏德（Larry Bird）加總起來也不過126次。

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