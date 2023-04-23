NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特賽後齊讚衛少
今日太陽隊與快艇隊的比賽，最終雖然由前者以112：100帶走勝利，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的精采表現，讓敵隊的保羅（Chris Paul）和杜蘭特（Kevin Durant）都公開力挺。
即便兩大主將喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）持續缺陣，「衛少」卻在今天再次找回全明星身手，29次出手中繳出將近6成命中率，全場攻下37分4助攻6籃板的全能表現，也讓快艇與太陽糾纏至末節才氣力放盡，以12分之差吞下首輪第3敗。
Russell Westbrook vs Phoenix Suns— A Walking Highlight (@11AWH) April 22, 2023
37 PTS
6 REB
4 AST
1 STL
1 BLK
17/29 FG
3/6 3P#Clippers L.#ClipperNation #NBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/heRWt8hgci
由於在湖人隊低迷的表現，衛斯特布魯克近幾年不斷受外界嘲諷，直到這個系列賽才逐漸為自己平反。對此，曾與他最親近的隊友杜蘭特於賽後記者會表示，「當他退休時，人們才會表達自己對衛斯特布魯克的真實感受，現在，人們只以恥笑他為樂。但自從加入快艇後，他向外界展現了自己是誰。」
不僅杜蘭特，就連坐在旁邊、同為控球後衛的保羅，都接著替衛斯特布魯克打抱不平，「我感覺會這樣批評衛斯特布魯克的人，都是不懂籃球的人。」聽到這句話，杜蘭特也馬上點頭附和：「確實。」
在這場比賽過後，太陽目前在西區首輪賽事以3：1領先快艇，有機會於週三回到主場後，淘汰對手、進軍第二輪。
Kevin Durant on Russell Westbrook:— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 22, 2023
"When he retires, people are gonna tell the truth about how they feel about his game. Right now, [they] make a joke out of Russ."
Chris Paul:
"I feel like the only people to do that is the people who don't know basketball." pic.twitter.com/dG7xyVqzQT
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