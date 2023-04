NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特賽後齊讚衛少

今日太陽隊與快艇隊的比賽,最終雖然由前者以112:100帶走勝利,但衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的精采表現,讓敵隊的保羅(Chris Paul)和杜蘭特(Kevin Durant)都公開力挺。

即便兩大主將喬治(Paul George)與雷納德(Kawhi Leonard)持續缺陣,「衛少」卻在今天再次找回全明星身手,29次出手中繳出將近6成命中率,全場攻下37分4助攻6籃板的全能表現,也讓快艇與太陽糾纏至末節才氣力放盡,以12分之差吞下首輪第3敗。

由於在湖人隊低迷的表現,衛斯特布魯克近幾年不斷受外界嘲諷,直到這個系列賽才逐漸為自己平反。對此,曾與他最親近的隊友杜蘭特於賽後記者會表示,「當他退休時,人們才會表達自己對衛斯特布魯克的真實感受,現在,人們只以恥笑他為樂。但自從加入快艇後,他向外界展現了自己是誰。」

不僅杜蘭特,就連坐在旁邊、同為控球後衛的保羅,都接著替衛斯特布魯克打抱不平,「我感覺會這樣批評衛斯特布魯克的人,都是不懂籃球的人。」聽到這句話,杜蘭特也馬上點頭附和:「確實。」

在這場比賽過後,太陽目前在西區首輪賽事以3:1領先快艇,有機會於週三回到主場後,淘汰對手、進軍第二輪。

Kevin Durant on Russell Westbrook:



"When he retires, people are gonna tell the truth about how they feel about his game. Right now, [they] make a joke out of Russ."



Chris Paul:



"I feel like the only people to do that is the people who don't know basketball." pic.twitter.com/dG7xyVqzQT