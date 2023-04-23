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NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特賽後齊讚衛少

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克近兩戰扛起快艇一哥的責任。 美聯社
衛斯特布魯克近兩戰扛起快艇一哥的責任。 美聯社

今日太陽隊與快艇隊的比賽，最終雖然由前者以112：100帶走勝利，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的精采表現，讓敵隊的保羅（Chris Paul）和杜蘭特（Kevin Durant）都公開力挺。

即便兩大主將喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）持續缺陣，「衛少」卻在今天再次找回全明星身手，29次出手中繳出將近6成命中率，全場攻下37分4助攻6籃板的全能表現，也讓快艇與太陽糾纏至末節才氣力放盡，以12分之差吞下首輪第3敗。

由於在湖人隊低迷的表現，衛斯特布魯克近幾年不斷受外界嘲諷，直到這個系列賽才逐漸為自己平反。對此，曾與他最親近的隊友杜蘭特於賽後記者會表示，「當他退休時，人們才會表達自己對衛斯特布魯克的真實感受，現在，人們只以恥笑他為樂。但自從加入快艇後，他向外界展現了自己是誰。」

不僅杜蘭特，就連坐在旁邊、同為控球後衛的保羅，都接著替衛斯特布魯克打抱不平，「我感覺會這樣批評衛斯特布魯克的人，都是不懂籃球的人。」聽到這句話，杜蘭特也馬上點頭附和：「確實。」

在這場比賽過後，太陽目前在西區首輪賽事以3：1領先快艇，有機會於週三回到主場後，淘汰對手、進軍第二輪。

快艇 太陽 衛斯特布魯克 杜蘭特 保羅

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