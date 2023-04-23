快訊

台積電高雄廠變變變 楠梓、橋頭房市賣壓升高

當電梯禮貌乘客好辛苦！拉拉被封印在角落「擠成肉餅」眼神死：當狗好難...

新北汽車旅館 驚傳2名女房客陳屍房間樓梯間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／代班進攻重拾飆分火力 哈里斯喊話安比德：快回來

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里斯今天拿下25分12籃板1助攻。 法新社
哈里斯今天拿下25分12籃板1助攻。 法新社

哈里斯（Tobias Harris）今日一肩扛起得分重任，幫助76人隊拿下這場收官戰、系列戰4：0橫掃籃網隊，賽後，他也興奮地呼喚安比德（Joel Embiid）盡速歸隊。

與過往在快艇隊相比，哈里斯於76人並非第一進攻選擇，但今天在安比德缺陣、哈登（James Harden）手感不佳情況下，哈里斯重拾過往砍分手實力，包含外線4投2中在內，於19次出手中命中11次，攻下全場最高的25分，最終幫助球隊以96：88淘汰對手。

對於這樣的角色轉換，根據《The Athletic》，哈里斯於賽後說道，「不論在一年中扮演什麼角色，我就是為了今天這種時刻每天努力。我了解季後賽的性質，它讓球員能證明自己能在不同時刻、不同位置得分，對我來說，機會來了，我能用身材以及力量掌握它。」

雖然成功在安比德不在時，率領球隊獲得勝利，哈里斯仍衷心希望，這名球隊領袖能早日回歸。在比賽結束受訪時，他直接了當地向安比德喊話：「快點回來，然後把你的屁股放上場。」

第一輪的賽事中，哈里斯場均砍下20.3分、2.0助攻、8.8籃板，三分命中率更超過5成，是球隊能輕鬆寫意橫掃籃網的功臣之一。

76人 籃網 哈登 安比德

相關新聞

NBA／灰熊首節陷超級天坑 莫蘭特45分難擋湖人雙星合體搶勝

先前手傷缺席的莫蘭特（Ja Morant）趕在第3戰回歸，雖然狂轟生涯季後賽次高45分，但擁有他的灰熊卻難以複製前一場對戰湖人的勝利場景，反而首節就被對方轟出35比9的巨大比分差距，追平聯盟季後賽首節

NBA／巴特勒領軍搭配板凳爆發 熱火主場痛宰殘陣公鹿

邁阿密熱火今天在巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高30分，以121比99擊退頭號主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）背傷缺陣的密爾瓦基公鹿，在季後賽首輪以2比1領先。

NBA／少安比德無礙 哈里斯25分率76人橫掃籃網晉級

在當家球星安比德（Joel Embiid）膝傷缺陣的情況下，費城76人靠哈里斯（Tobias Harris）攻下25分及哈登（James Harden）送出11次助攻的聯手帶領下，客場96比88贏球，在美...

NBA／杜蘭特與布克合砍61分 太陽輕取快艇搶先聽牌

太陽隊今天在杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）合力拿下61分的聯手帶領下，以112比100客場擊敗快艇，在季後賽首輪3...

NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而

NBA／神射爆發帶動板凳飆分 熱火「阿舍哥」感謝隊友鼓勵

熱火能夠在第三戰早早掌控比賽進而痛宰公鹿，除了巴特勒（Jimmy Butler）的穩定發揮外，替補部隊聯手轟進59分的強勢表現也是一大關鍵。 特別是「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinso

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦