NBA／代班進攻重拾飆分火力 哈里斯喊話安比德：快回來

哈里斯(Tobias Harris)今日一肩扛起得分重任,幫助76人隊拿下這場收官戰、系列戰4:0橫掃籃網隊,賽後,他也興奮地呼喚安比德(Joel Embiid)盡速歸隊。

與過往在快艇隊相比,哈里斯於76人並非第一進攻選擇,但今天在安比德缺陣、哈登(James Harden)手感不佳情況下,哈里斯重拾過往砍分手實力,包含外線4投2中在內,於19次出手中命中11次,攻下全場最高的25分,最終幫助球隊以96:88淘汰對手。

對於這樣的角色轉換,根據《The Athletic》,哈里斯於賽後說道,「不論在一年中扮演什麼角色,我就是為了今天這種時刻每天努力。我了解季後賽的性質,它讓球員能證明自己能在不同時刻、不同位置得分,對我來說,機會來了,我能用身材以及力量掌握它。」

雖然成功在安比德不在時,率領球隊獲得勝利,哈里斯仍衷心希望,這名球隊領袖能早日回歸。在比賽結束受訪時,他直接了當地向安比德喊話:「快點回來,然後把你的屁股放上場。」

第一輪的賽事中,哈里斯場均砍下20.3分、2.0助攻、8.8籃板,三分命中率更超過5成,是球隊能輕鬆寫意橫掃籃網的功臣之一。

