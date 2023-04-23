NBA／代班進攻重拾飆分火力 哈里斯喊話安比德：快回來

哈里斯（Tobias Harris）今日一肩扛起得分重任，幫助76人隊拿下這場收官戰、系列戰4：0橫掃籃網隊，賽後，他也興奮地呼喚安比德（Joel Embiid）盡速歸隊。

與過往在快艇隊相比，哈里斯於76人並非第一進攻選擇，但今天在安比德缺陣、哈登（James Harden）手感不佳情況下，哈里斯重拾過往砍分手實力，包含外線4投2中在內，於19次出手中命中11次，攻下全場最高的25分，最終幫助球隊以96：88淘汰對手。

Tobias Harris was FEELIN’ it today 💦



25 PTS

12 REB

58% FG

+15

46.9 FPTS



The @sixers are moving on to round 2 of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel! pic.twitter.com/T59KEogJyr — NBA Fantasy (@NBAFantasy) April 22, 2023

對於這樣的角色轉換，根據《The Athletic》，哈里斯於賽後說道，「不論在一年中扮演什麼角色，我就是為了今天這種時刻每天努力。我了解季後賽的性質，它讓球員能證明自己能在不同時刻、不同位置得分，對我來說，機會來了，我能用身材以及力量掌握它。」

雖然成功在安比德不在時，率領球隊獲得勝利，哈里斯仍衷心希望，這名球隊領袖能早日回歸。在比賽結束受訪時，他直接了當地向安比德喊話：「快點回來，然後把你的屁股放上場。」

第一輪的賽事中，哈里斯場均砍下20.3分、2.0助攻、8.8籃板，三分命中率更超過5成，是球隊能輕鬆寫意橫掃籃網的功臣之一。

James Harden today:

17 PTS - 8 REB - 11 AST



Tobias Harris today:

25 PTS - 12 REB - 58% FG



Paul Reed today:

10 PTS - 15 REB - 50% FG



🔥 pic.twitter.com/xiC8etyGYn — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2023

"Hurry up and get your a-- back out here."



-Tobias Harris to Joel Embiid 😂 pic.twitter.com/bAnYy41BXN — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2023

Tobias Harris this series:



- 20.3 ppg

- 8.8 rpg

- 2.0 apg

- 57% FG

- 57% 3P



The difference maker this series👏 pic.twitter.com/1huzaFPMdt — 215muse (@215muse) April 22, 2023

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