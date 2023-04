NBA／杜蘭特與布克合砍61分 太陽輕取快艇搶先聽牌

太陽隊今天在杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)合力拿下61分的聯手帶領下,以112比100客場擊敗快艇,在季後賽首輪3比1「聽牌」。

杜蘭特攻下31分外,還抓下11個籃板,並送出6次助攻,布克拿下30分、9籃板、7助攻的成績,關鍵時刻爆發的老將保羅(Chris Paul)貢獻了19分,艾頓(DeAndre Ayton)則有15分、13籃板的雙十表現。

What a battle between KD and Russ today 🔥



KD: 31 PTS, 11 REB, 6 AST, 50.2 FPTS

Russ: 37 PTS, 6 REB, 4 AST, 52.2 FPTS



The @Suns take a 3-1 series lead ☀️pic.twitter.com/VRMkkYSDan