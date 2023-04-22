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NBA／快艇雷納德G4持續缺陣 太陽系列賽搶聽牌利多

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(Kawhi Leonard)西區首輪G4仍持續缺席。 歐新社
雷納德(Kawhi Leonard)西區首輪G4仍持續缺席。 歐新社

快艇當家球星雷納德(Kawhi Leonard)繼首輪G3因傷缺陣後，今天再次確定系列賽第四場也不會上場，對系列賽目前以1:2落後給太陽的快艇來說無疑是雪上加霜。

在缺陣長達一整年後，雷納德本季復出仍接受球隊嚴格的「負載管理」，例行賽僅出賽52場，但表現依舊精采，場均可以攻下23.8分、6.5籃板、3.9助攻。進入到2023後，雷納德更沒有一個月份場均低於24.5分，在喬治(Paul George)季末因右腳骨折例行賽報銷後，雷納德稱職扮演一哥角色，帶領快艇在西區季末的卡位戰中脫穎而出。

在首輪面對太陽的前兩場比賽，身為頭號得分點的雷納德擦亮「季後賽戰神」之名，分別攻下31分、38分，是快艇能在客場與太陽戰成1:1的關鍵。然而第三戰他因膝傷加劇缺陣，快艇雖在鮑威爾(Norman Powell)挺身而出轟下42分的情況下，一度與太陽打得有來有往，最終仍在主場落敗。

今天快艇也宣布雷納德G4將繼續缺席，快艇想阻止太陽系列賽聽牌也變得更有挑戰性。根據統計，雷納德2019年效力暴龍並拿到冠軍時，季後賽24場比賽全勤；在快艇的三年內則已缺席了10場季後賽。

Kawhi Leonard 快艇 太陽

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