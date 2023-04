NBA／狂摘20籃板擊潰國王 魯尼談訣竅：這是秘密

勇士隊今天在少了格林(Draymond Green)的情況下,仍在主場以114:97擊敗國王隊,扳回一城,其中,魯尼(Kevon Looney)正是支撐球隊的幕後功臣。

雖然僅出手6次、拿下4分,但魯尼在防守方面宰制了全場,總計抓下20個籃板,為生涯第2次在季後賽達到此數字。另外,魯尼於策應方面也大有貢獻,作為一名長人,他一共送出9次助攻,幫助隊伍大勝對手將近20分。

對於今天的表現,在賽後被NBC記者採訪時,魯尼開玩笑地表示,「我不能告訴你抓籃板的秘訣,我怕被別人偷走。」卻還是在之後分享,「透過我的身材、身高、對球的落點的了解。我也知道隊上射手們從哪出手,以及他們在哪裡比較常射丟。」

另外,魯尼也表示,自己會在比賽中記取過去教訓,「我做了很多研究,我一直在運用我的手、身體。在過去幾場,我被吹很多進攻犯規,所以今天想要更小心,多用身體少用手。」總教練柯爾(Steve Kerr)也在受訪時說:「他總是遵循著比賽計畫,是我看過最聰明的球員之一。」

在收下這場勝利後,勇士目前在總比分以1:2落後國王,他們若能在週一再次於主場獲勝,則能逆轉劣勢、扳平戰局。

Kevon Looney tonight: 4 PTS 20 REB (9 OREB) 9 AST Most offensive rebounds in a playoff game by a player since Kevon Looney. pic.twitter.com/uGKOhocSZT

Steve Kerr talks to @kerithburke about the Dubs' effort, Loon's performance and Steph's will to win pic.twitter.com/gp1b1RrURm