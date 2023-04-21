NBA／狂摘20籃板擊潰國王 魯尼談訣竅：這是秘密

勇士隊今天在少了格林（Draymond Green）的情況下，仍在主場以114：97擊敗國王隊，扳回一城，其中，魯尼（Kevon Looney）正是支撐球隊的幕後功臣。

雖然僅出手6次、拿下4分，但魯尼在防守方面宰制了全場，總計抓下20個籃板，為生涯第2次在季後賽達到此數字。另外，魯尼於策應方面也大有貢獻，作為一名長人，他一共送出9次助攻，幫助隊伍大勝對手將近20分。

對於今天的表現，在賽後被NBC記者採訪時，魯尼開玩笑地表示，「我不能告訴你抓籃板的秘訣，我怕被別人偷走。」卻還是在之後分享，「透過我的身材、身高、對球的落點的了解。我也知道隊上射手們從哪出手，以及他們在哪裡比較常射丟。」

另外，魯尼也表示，自己會在比賽中記取過去教訓，「我做了很多研究，我一直在運用我的手、身體。在過去幾場，我被吹很多進攻犯規，所以今天想要更小心，多用身體少用手。」總教練柯爾（Steve Kerr）也在受訪時說：「他總是遵循著比賽計畫，是我看過最聰明的球員之一。」

在收下這場勝利後，勇士目前在總比分以1：2落後國王，他們若能在週一再次於主場獲勝，則能逆轉劣勢、扳平戰局。

Kevon Looney tonight:



4 PTS

20 REB (9 OREB)

9 AST



Most offensive rebounds in a playoff game by a player since Kevon Looney. pic.twitter.com/uGKOhocSZT — StatMuse (@statmuse) April 21, 2023

Steve Kerr talks to @kerithburke about the Dubs' effort, Loon's performance and Steph's will to win pic.twitter.com/gp1b1RrURm — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 21, 2023

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