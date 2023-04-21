NBA／才嗆詹皇老了 灰熊布魯克斯「詹粉」發文遭挖出
NBA球員被翻出過往推特的案例不勝枚舉，灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）昨天才嗆「詹姆斯（Lebron James）老了」，今天卻被發現過去其實是詹姆斯的粉絲打臉自己。
在昨日灰熊隊與湖人隊首輪第二戰交鋒中，布魯克斯被捕捉到不斷與詹姆斯噴垃圾話，他也在賽後受訪時說：「『詹皇』已經老了，任何人在砍下40分之前，我都不會尊敬他」，只看這句發言感覺就是名「詹黑」。
不過，根據網友整理的過往發文，布魯克斯對詹姆斯或許是「由愛生恨」，多則貼文對他是一片稱讚。舉例來說，他曾在詹姆斯2012年拿下生涯首冠時表示，「詹姆斯是最棒的球員」、「是時候了，詹姆斯總冠軍！」；甚至還在2017年詹姆斯二度離開騎士隊時，毫不掩飾的「要他來曼菲斯」
事實上，布魯克斯到現在仍狠尊敬詹姆斯，「口水戰」純粹是因為雙方為競爭對手。他在受訪時也坦言：「我當然尊敬詹姆斯，他是個傳奇，但當他站在球場時，對我來說就只是另一名籃球員而已。」
灰熊與湖人兩隊你來我往，目前系列賽雙方戰成1：1平手，在昨日布魯克斯開嗆詹皇後，後續與詹姆斯的交鋒更令人期待。
Dillon Brooks isn't worried about LeBron 👀— SportsCenter (@SportsCenter) April 20, 2023
(via @espn_macmahon) pic.twitter.com/OVNcvLWi4y
I want to introduce you to LeBron James’ BIGGEST fan:— Witness King James (@WITNESSKJ) April 20, 2023
Dillon Brooks pic.twitter.com/1ymg5tsuDS
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