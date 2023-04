NBA／才嗆詹皇老了 灰熊布魯克斯「詹粉」發文遭挖出

NBA球員被翻出過往推特的案例不勝枚舉,灰熊隊布魯克斯(Dillon Brooks)昨天才嗆「詹姆斯(Lebron James)老了」,今天卻被發現過去其實是詹姆斯的粉絲打臉自己。

在昨日灰熊隊與湖人隊首輪第二戰交鋒中,布魯克斯被捕捉到不斷與詹姆斯噴垃圾話,他也在賽後受訪時說:「『詹皇』已經老了,任何人在砍下40分之前,我都不會尊敬他」,只看這句發言感覺就是名「詹黑」。

不過,根據網友整理的過往發文,布魯克斯對詹姆斯或許是「由愛生恨」,多則貼文對他是一片稱讚。舉例來說,他曾在詹姆斯2012年拿下生涯首冠時表示,「詹姆斯是最棒的球員」、「是時候了,詹姆斯總冠軍!」;甚至還在2017年詹姆斯二度離開騎士隊時,毫不掩飾的「要他來曼菲斯」

事實上,布魯克斯到現在仍狠尊敬詹姆斯,「口水戰」純粹是因為雙方為競爭對手。他在受訪時也坦言:「我當然尊敬詹姆斯,他是個傳奇,但當他站在球場時,對我來說就只是另一名籃球員而已。」

灰熊與湖人兩隊你來我往,目前系列賽雙方戰成1:1平手,在昨日布魯克斯開嗆詹皇後,後續與詹姆斯的交鋒更令人期待。

