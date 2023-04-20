聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／坦言難以控制格林情緒 柯爾：全隊為他而戰
聯盟昨天宣佈禁賽格林（Draymond Green）1場，勇士將在沒有他的情況下，迎接首輪第3戰。柯爾（Steve Kerr）透露自己對這項決定也感到震驚，全隊將為格林而戰。
聯盟禁賽的理由是格林為惡意犯規累犯，對此柯爾表示，「這不是我們能控制的，他越線好幾年了。我們將為了格林而戰鬥，接下來每天也會繼續和他戰鬥。」
柯爾也強調格林的重要性，「他偶爾會情緒失控，沒人能阻止。我們會接受這點，因為他的競爭心態和激情幫助球隊贏球。我說過很多次，沒有格林，我們一座冠軍都拿不到。」
柯爾透露格林已向全隊發表談話，他也決定好球隊的先發陣容，但還不想對外公布。波爾（Jordan Poole）前一戰7投1中僅得4分，柯爾指出他在比賽中扭傷腳踝，帶傷繼續打，目前已恢復訓練，狀態很好。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言