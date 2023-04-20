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NBA／坦言難以控制格林情緒 柯爾：全隊為他而戰

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)。 路透
格林(右)。 路透

聯盟昨天宣佈禁賽格林（Draymond Green）1場，勇士將在沒有他的情況下，迎接首輪第3戰。柯爾（Steve Kerr）透露自己對這項決定也感到震驚，全隊將為格林而戰。

聯盟禁賽的理由是格林為惡意犯規累犯，對此柯爾表示，「這不是我們能控制的，他越線好幾年了。我們將為了格林而戰鬥，接下來每天也會繼續和他戰鬥。」

柯爾也強調格林的重要性，「他偶爾會情緒失控，沒人能阻止。我們會接受這點，因為他的競爭心態和激情幫助球隊贏球。我說過很多次，沒有格林，我們一座冠軍都拿不到。」

柯爾透露格林已向全隊發表談話，他也決定好球隊的先發陣容，但還不想對外公布。波爾（Jordan Poole）前一戰7投1中僅得4分，柯爾指出他在比賽中扭傷腳踝，帶傷繼續打，目前已恢復訓練，狀態很好。

Draymond Green Steve Kerr

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