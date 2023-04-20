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NBA／「飆風玫瑰」羅斯巔峰時期有多恐怖？喬治：像飄在空中

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯(持球者)、喬治(防守者)。 歐新社
羅斯(持球者)、喬治(防守者)。 歐新社

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）生涯從公牛隊起步，生涯第3季就以22歲的年紀成為史上最年輕MVP。快艇球星喬治（Paul George）日前也在節目上分享心得，直言巔峰時期的羅斯能輕鬆從他頭上攻下40分。

羅斯2008年以選秀狀元之姿進入聯盟，獲選年度最佳新秀。隨後他持續進化，生涯第3季就繳出場均25分7.7助攻的數據，率隊打出62勝20敗，並榮獲該年MVP。季後賽一路殺進東區決賽，才以1：4不敵詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火三王。

喬治2010年進入聯盟，當時效力溜馬的他已被球隊重用，季後賽首輪遭遇公牛，負責盯防羅斯。對此喬治回憶道，「我不會說謊，和羅斯同場較量真的很瘋狂，那年的他根本無法阻擋。雖然我自認打得很好，但抬頭看計分板，羅斯已拿下40分。」

喬治指出羅斯的難守之處，「他會用第一步打擊你，他會在空中扭曲身體，就像能飄在空中一樣。」喬治也強調這場比賽使他成長，「那輪季後賽對我的生涯很重要，如果我能防住他，就有信心守住任何人，因為找不到比他速度更快、更有爆發力的球員。」

Derrick Rose Paul George

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