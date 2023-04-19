NBA／稱湖人球迷期待他失敗 貝佛利下賽季想拿更大約

公牛隊上周在附加賽被熱火隊淘汰，賽季正式結束，也中斷了貝佛利（Patrick Beverley）10年來皆能打入季後賽的紀錄。日前，這名將投入自由市場的老將也分享了對休賽季的看法。

貝佛利在上個休賽季透過交易，從爵士隊前往湖人隊，意圖輔佐三巨頭進入季後賽，沒想到他在季中就被交易至魔術隊，被買斷後再轉投公牛隊。離開洛杉磯後，貝佛利重拾「瘋狗貝」本性，多次抨擊湖人隊上問題，也揚言要將其「踢出季後賽」。

不過，在季中交易之後，湖人戰績卻逆勢成長，最後衝入附加賽、進軍季後賽；反觀公牛於附加賽第二場即止步、提前放假，這使得先前烙下狠話的貝佛利成為笑柄。對此，他也在節目上自己提到：「這對湖人迷來說是精彩的時刻，當你看到自己希望輸的人真的倒掉時，你會變得好過一點。」

另外，貝佛利還提到了自己成為自由球員後，希望收到的價碼，「我的表現沒有下滑，所以我也不覺得薪水該低於限在領到的價碼。我目前年薪是1300萬美元，但價碼得上升一點，所以明年應該要是1500萬美元。」

由於隊中尚有佛西維奇（Nikola Vucevic）、懷特（Coby White）等人將成為自由球員，公牛或許很難將貝佛利帶回陣中，因此這名老將能不能獲得期望價碼，得指望他隊是否認可他在場上的表現。

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