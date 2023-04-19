快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

NBA／稱湖人球迷期待他失敗 貝佛利下賽季想拿更大約

聯合新聞網／ 綜合報導
貝佛利將在這個夏天成為自由球員。 法新社
貝佛利將在這個夏天成為自由球員。 法新社

公牛隊上周在附加賽被熱火隊淘汰，賽季正式結束，也中斷了貝佛利（Patrick Beverley）10年來皆能打入季後賽的紀錄。日前，這名將投入自由市場的老將也分享了對休賽季的看法。

貝佛利在上個休賽季透過交易，從爵士隊前往湖人隊，意圖輔佐三巨頭進入季後賽，沒想到他在季中就被交易至魔術隊，被買斷後再轉投公牛隊。離開洛杉磯後，貝佛利重拾「瘋狗貝」本性，多次抨擊湖人隊上問題，也揚言要將其「踢出季後賽」。

不過，在季中交易之後，湖人戰績卻逆勢成長，最後衝入附加賽、進軍季後賽；反觀公牛於附加賽第二場即止步、提前放假，這使得先前烙下狠話的貝佛利成為笑柄。對此，他也在節目上自己提到：「這對湖人迷來說是精彩的時刻，當你看到自己希望輸的人真的倒掉時，你會變得好過一點。」

另外，貝佛利還提到了自己成為自由球員後，希望收到的價碼，「我的表現沒有下滑，所以我也不覺得薪水該低於限在領到的價碼。我目前年薪是1300萬美元，但價碼得上升一點，所以明年應該要是1500萬美元。」

由於隊中尚有佛西維奇（Nikola Vucevic）、懷特（Coby White）等人將成為自由球員，公牛或許很難將貝佛利帶回陣中，因此這名老將能不能獲得期望價碼，得指望他隊是否認可他在場上的表現。

湖人 公牛 貝佛利

相關新聞

NBA／先發攻110分就壓過快艇 KD：讓布克作用最大化

在系列賽首戰以5分差距輸球後，太陽隊今天在主場再戰快艇隊，布克（Devin Booker）全場猛轟38分，其中25分集中...

NBA／為終結「佛斯特魔咒」雙手求饒？保羅：根本沒注意

太陽隊今天在季後賽首輪第2戰擊敗快艇隊，將戰局扳為1：1平手。當將控衛保羅（Chris Paul）終於在裁判佛斯特（Scott Foster）執法的季後賽比賽取勝，終止13連敗紀錄。他賽後表示：「根本

NBA／勇士少格林勝率剩3成33 里拉德攤手：他被禁賽太瘋狂

NBA聯盟今天宣布，將對勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）處以禁賽一場處分，並且在懲處公告指出，格林遭到...

NBA／美媒回顧格林季後賽三大爭議 詹皇、亞當斯都是受害者

勇士隊格林（Draymond Green）向來喜歡在場上與對手激烈碰撞，製造衝突。昨日狠踩沙波尼斯（Domantas Sabonis），再度引發球迷熱議，美媒《ClutchPoints》也整理格林在季

NBA／泰托姆一紀錄追平皮爾斯 為懷特被喊MVP感到開心

塞爾蒂克隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著泰托姆（Jayson Tatum）進帳29分、10籃板、6助攻，包括投進5顆三...

NBA／葛蘭德半場飆26分 騎士近25年僅詹姆斯、厄文做到

在系列賽首戰以4分差距輸球後，騎士隊今天在葛蘭德（Darius Garland）上半場就豪取26分，全場進帳32分領軍下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦