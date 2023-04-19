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NBA／楊恩被選為「最過譽球員」 沒人想和溜馬老將強森打架

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩。 法新社
楊恩。 法新社

2022-23年賽季以進入季後賽階段，美媒《The Athletic》近期公布一分調查報告，由NBA球員匿名投票，選出聯盟中「最過譽球員」、「最佳防守者」、「史上最佳球員」、「最爛教練」、「最爛裁判」以及「最不想和他打架的球員」。

最過譽球員由老鷹少主楊恩（Trae Young）以14.8%票數當選，尼克前鋒藍道（Julius Randle）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）以7.4%排在2、3名。

最佳防守者為公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday），接著是雷霆後衛多特（Luguentz Dort）、公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez），剛獲選年度最佳防守球員的灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）僅排第8。

哈勒戴(左)。 美聯社
哈勒戴(左)。 美聯社

史上最佳球員由「籃球之神」喬丹（Micahel Jordan）以58.3%輾壓，詹姆斯（LeBron James）33%，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）6.8%。

尼克教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）以43.6%當選最不想效力的教練，「保羅剋星」佛斯特（Scott Foster）則以25.4%成為最爛裁判。

最後還有一項有趣投票，溜馬老將強森（James Johnson）被選為「最不想和他打架的球員」。強森曾是空手道黑帶選手，一名球員透露，「全聯盟的球員都會這麼說，他是我最不想起衝突的球員。」

溜馬老將強森(右)。 路透
溜馬老將強森(右)。 路透

灰熊中鋒亞當斯（Steven Adams）則排第2，球員對他的評價是，「他喜歡摔角，和他摔角後會渾身是傷，他是個強硬的傢伙。」

Trae Young James Johnson Jrue Holiday Julius Randle

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