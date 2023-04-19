NBA／葛蘭德半場狂飆26分 騎士封鎖尼克進攻扳平系列賽
騎士隊季後賽首輪G1慘遭尼克隊踢館成功，此役他們重新擦亮防守強隊招牌，加上後衛葛蘭德（Darius Garland）32分領軍下，終場以107：90大勝尼克，將系列賽扳成1：1平手。
尼克開局打出12：4的攻勢，不過騎士隨後回敬一波15：3，反倒取得領先。自此之後騎士掌握比賽風向，葛蘭德上半場就狂砍26分，率領騎士取得59：39領先。
下半場尼克進攻始終沒起色，比賽也提前進入垃圾時間，騎士收下最終勝利。葛蘭德全場豪取32分，其中26分集中在上半場，隊史25年來只有詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）辦到過。
除了葛蘭德外，米契爾（Donovan Mitchell）拿下17分13助攻，莫布里（Evan Mobley）13分13籃板，勒佛特（Caris LeVert）24分。尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）此役17投僅5中，攻下20分。
Darius Garland dropped 26 first half points vs. the Knicks 🔥— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年4月19日
He joins LeBron and Kyrie as the only Cavs with more than 25 points in a playoff half over the last 25 seasons 📈 pic.twitter.com/htuKOUNfDQ
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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