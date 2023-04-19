快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

NBA／葛蘭德半場狂飆26分 騎士封鎖尼克進攻扳平系列賽

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭德(左)。 美聯社
葛蘭德(左)。 美聯社

騎士隊季後賽首輪G1慘遭尼克隊踢館成功，此役他們重新擦亮防守強隊招牌，加上後衛葛蘭德（Darius Garland）32分領軍下，終場以107：90大勝尼克，將系列賽扳成1：1平手。

尼克開局打出12：4的攻勢，不過騎士隨後回敬一波15：3，反倒取得領先。自此之後騎士掌握比賽風向，葛蘭德上半場就狂砍26分，率領騎士取得59：39領先。

下半場尼克進攻始終沒起色，比賽也提前進入垃圾時間，騎士收下最終勝利。葛蘭德全場豪取32分，其中26分集中在上半場，隊史25年來只有詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）辦到過。

除了葛蘭德外，米契爾（Donovan Mitchell）拿下17分13助攻，莫布里（Evan Mobley）13分13籃板，勒佛特（Caris LeVert）24分。尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）此役17投僅5中，攻下20分。

Donovan Mitchell Caris LeVert Jalen Brunson

相關新聞

NBA／葛蘭德半場狂飆26分 騎士封鎖尼克進攻扳平系列賽

騎士隊季後賽首輪G1慘遭尼克隊踢館成功，此役他們重新擦亮防守強隊招牌，加上後衛葛蘭德（Darius Garland）32分領軍下，終場以107：90大勝尼克，將系列賽扳成1：1平手。 尼克開局打

NBA／泰托姆、懷特接棒砍分 塞爾蒂克捕鷹系列賽2連勝

東區季後賽首輪塞爾蒂克與老鷹隊展開第2戰，綠衫軍在第二節拉開比分後一路領先，最終以119：106輕取老鷹，系列賽取得2：0領先。 老鷹首節相當有競爭力，不過綠衫軍板凳暴徒波格登（Malcolm

NBA／勇士斷季後賽最狂紀錄 格林踩人喊冤：連2場腳被抓住

國王隊在季後賽首戰以3分差距險勝衛冕軍勇士隊，昨天第2戰再度展現強大進攻破壞力，沙波尼斯、福克斯攜手攻下48分，且全隊6...

NBA／八村壘手機有隔扣戴維斯影片 還到處向隊友炫耀

湖人隊季後賽首戰擊敗灰熊隊，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）攻下29分成為致勝功臣，也獲得教練及隊友們稱讚。不過戴維斯（Anthony Davis）爆料，當年他被八村隔扣的影片，八村至今仍

2023東區季後賽賽程與比分表 騎士回神守護主場扳平尼克

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

NBA／格林「奪命腳」惹議急喊冤 湯普森出面緩頰

今天NBA季後賽最受矚目的金州勇士和沙加緬度國王之戰，勇士防守悍將格林（Draymond Green）在第四節一腳踩在國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）的肚子上，不但被趕出場，賽後也引起爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦