NBA／歷史數據看衰勇士晉級 格林：何不去征服這挑戰
尋求衛冕的金州勇士隊今天再以106比114不敵國王，首輪系列賽陷0比2不利情勢。據《ESPN》統計，勇士成為史上第5支在季後賽首輪陷入0：2劣勢的衛冕軍，過去有4支球隊最終輸掉系列賽，且有3隊是遭到橫掃。
前面那4隊分別是1957年費城勇士、2007年邁阿密熱火、2011年湖人、2012年獨行俠
據《ESPN》記者安德魯斯（Kendra Andrews）報導，勇士最近一次在季後賽以0比2落後，已經要追溯到2007年第2輪對猶他爵士隊，當時那個系列賽，最終勇士以1比4敗陣。
此外，生涯已打過136場季後賽的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）是首度面對季後賽0比2局面，種種跡象不利勇士。
不過，今天因二級惡意犯規遭驅逐出場的勇士球星格林（Draymond Green）賽後接受訪問時說：「這是我們3人聯手以來首度面對系列賽0比2落後，但過去我們都征服過各種挑戰，為何這次不去征服這個？」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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