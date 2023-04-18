NBA／國王季後賽先贏2場 上次是19年前的「韋伯時代」
國王隊今天以114：106險勝勇士隊，這是國王相隔19年後，再度於季後賽系列賽取得2比0領先，當時國王主將還是退休多年的名將韋伯（Chris Webber）。
2003-04年賽季韋伯領軍逐漸走下坡的「國王五虎」闖進季後賽，當時首輪面對獨行俠隊先贏2場，隨後以4：1晉級季後賽次輪。接下來面對灰狼隊取得開門紅，但第二戰吞下敗仗，最終3比4遭到淘汰。
2004-05年賽季及2005-06年賽季，國王在季後賽首輪都先輸2場，最終慘遭淘汰。本季國王由福克斯（De'Aaron Fox）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）領軍，大戰經驗豐富的衛冕軍勇士，福克斯完全不像季後賽菜鳥，屢屢在關鍵時刻撕裂勇士隊防守，證明他在例行賽關鍵時刻（最後5分鐘差距5分以內）場均5.0分，並非浪得虛名。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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