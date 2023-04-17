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NBA／衛斯特布魯克秀冰塊腹肌 刺激巴克利做仰臥起坐
穿著一席印花黃套裝迎接季後賽的快艇隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），露出的精實腹肌讓「惡漢」巴特利（Charles Barkley）羨慕不已；今天面對太陽隊的系列賽首戰，「衛少」命中率雖淒慘，全場19投僅3中，但關鍵讀秒階段扮演致勝英雄，先是17.7秒把握2罰，最後10.1秒更封下太陽隊球星布克（Devin Booker）的上籃，助隊以115：110搶下首勝。
Russell Westbrook’s outfit had Chuck in a frenzy pic.twitter.com/GKuSoNzvSe— Pat Bev Pod (@PatBevPod) April 16, 2023
有獨特穿衣風格的衛斯特布魯克，賽前穿搭常受到討論，今天他穿著一席黃色印花套裝，上衣沒扣扣子下，明顯的胸肌、腹肌線條全都露，精實的「冰塊腹肌」讓人在攝影棚的球評巴克利飆出髒話，之後更直接做起仰臥起坐，被刺激後的「笑」果十足。
進入比賽模式的衛斯特布魯克，今天手感不佳，但關鍵時刻挺身而出，第四節末先是傳助攻給雷納德（Kawhi Leonard）飆進外線，再搶進攻籃板，讀秒階段更是把握罰球再賞給布克麻辣鍋，且他封掉布克上籃後，在空中直接將球砸到布克身上，球出界後球權再回到快艇手中，展現驚人爆發力和反應。
最終繳出9分、10籃板、8助攻、3阻攻和2抄截全能數據，衛斯特布魯克說：「我整個生涯都為我每季所做的一切感到自豪，無論需要我做什麼去贏得比賽，我都會去做。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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