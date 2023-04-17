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NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。 法新社
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）加盟太陽後取得8勝0敗戰績，不過季後賽首戰面對快艇就慘遭滑鐵盧。連同籃網時期，杜蘭特個人季後賽已吞下7連敗。

杜蘭特全場出戰44分鐘，15投7中攻下27分，另外有11助攻和9籃板。不過他在比賽最後6分鐘只出手1次，對此杜蘭特盛稱讚快艇防守並解釋：「他們包夾我，我必須將球傳出。很多時間我站在底角等待，提供隊友進攻空間。我們在第四節得到一些好機會，但沒有打敗對手。」

太陽球星布克（Devin Booker）關鍵時刻選擇切入，慘遭衛斯特布魯克（Russell Westbrook）阻擋。布克當下向裁判抱怨，反而讓對手有機會將球砸在他身上，獲得球權，對此布克表示：「我不確定規則，但手腕確實有被打到。」

太陽過去2季在季後賽首戰取得6勝0敗，如今卻意外吞敗，陷入苦境。布克強調這是一個系列賽，「我們曾2：0領先後輸掉，季後賽總是瞬息萬變，我們沒有任何藉口，需要變得更好。」

季末被拉上先發且越打越好的防守悍將奧柯吉（Josh Okogie），本場替補出賽只上場7分鐘。對於這項調度，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）解釋：「克雷格（Torrey Craig）和溫萊特（Ish Wainright）本季面對雷納德（Kawhi Leonard）時，有過精彩的防守表現。」

Kevin Durant Devin Booker

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