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NBA／雷納德狂飆38分 衛少關鍵攻防助快艇險勝太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(右)。 路透
雷納德(右)。 路透

太陽和快艇今天展開首輪第一戰，上半場太陽一度落後15分，雖末節一度超前比分，但雷納德（Kawhi Leonard）最後關頭接管比賽，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻攻防建功，快艇最終以115：110擊敗太陽，客場搶下系列賽首勝。

雙方在下半場比賽陷入膠著狀態，一路糾纏到第四節最後時刻，雷納德、葛登（Eric Gordon）連續飆進3顆三分球，幫助快艇取得6分領先。隨後太陽靠著杜蘭特（Kevin Durant）的三分球和保羅（Chris Paul）的罰球又將分差縮小至1分。

衛斯特布魯克接著面對布克（Devin Booker）的防守要到罰球，結果2罰全中，取得3分領先，回過頭來衛斯特布魯克又是防住布克，幫助快艇鎖定勝利。

本場比賽快艇板凳攻下32分，反觀太陽僅10分。雷納德今天24投13中砍下38分，葛登攻進全隊次高19分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）12分14籃板。

太陽的部分，杜蘭特繳出27分11助攻9籃板的準大三元成績，布克進帳26分3助攻4抄截3阻攻，克雷格（Torrey Craig）今天擔任先發，拿到22分，艾頓（Deandre Ayton）20分8籃板，保羅7分11籃板10助攻。

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