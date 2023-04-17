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NBA／希臘怪物「坐飛機」傷退 公鹿教頭曝狀況

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一節就傷退。 美聯社
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一節就傷退。 美聯社

公鹿隊有麻煩了，今天季後賽首戰，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一節就因「坐飛機」退場，讓之後的季後賽旅程增添變數，列頭號種子的公鹿還遭附加賽出線的熱火隊以130：117狙擊，「賠了夫人又折兵」。

公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，安戴托昆波已經進行X光檢查，傷處沒大礙，「我們會持續監測，看他明天起來感覺如何。」

造成安戴托昆波的傷勢出現在第一節4分13秒，他切入遭熱火前鋒勒夫（Kevin Love）犯規，「坐飛機」後背部落地，當下就撫著尾椎處，但之後仍起身並繼續在場上，不過第一節1分46秒就離場直接前往休息室。

第二節，下背貼著彈繃的安戴托昆波回到球場，9分56秒時重返比賽，但沒再有任何出手，8分33秒再度回到休息室，球團之後就宣布「希臘怪物」季後賽首戰不會再回歸。

安戴托昆波今天只出賽11分鐘，留下4投2中拿6分、3籃板成績。

公鹿 熱火 安戴托昆波

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