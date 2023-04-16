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NBA／前騎士球員守柯瑞差點死掉 福克斯：這是真的

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
福克斯(右)與柯瑞。路透
福克斯(右)與柯瑞。路透

17年來首次重返季後賽的國王隊，今天以126：123力退衛冕軍勇士隊，攻守兩端都有出色表現的福克斯（De'Aaron Fox）成致勝功臣，但他也坦承，防守柯瑞（Stephen Curry）讓自己「差點死掉」。

福克斯今天上場40分鐘狂轟38分，寫下季後賽初體驗的史上第2高分紀錄；他還有許多時間對位勇士當家球星柯瑞，賽後分享防守感想時，他提到先前史密斯（J.R. Smith）上節目的一段說法，讓記者室哄堂大笑。

「你們有看到史密斯談戴拉維多法（Matthew Dellavedova）嗎？這是真的。」福克斯提到的訪問是史密斯之前上節目談到2015年總冠軍賽，當時騎士隊和勇士交手，史密斯表示個人很喜歡隊友戴拉維多法，但「Delly」防守柯瑞時拼命追防到差點死掉，這段今天被福克斯引用。

福克斯提到，他並沒整場看守柯瑞，但第一節和第四節大部分時間，柯瑞都由自己負責，他完全能體會史密斯的說法，他笑說：「那些片段都是真的。」

福克斯分享說，球隊希望自己進攻上有所表現，教頭布朗（Mike Brown）也有和自己聊，「他說他不擔心我的進攻，他想看到我防守有更好表現，我也接下這挑戰。」

福克斯提到，出賽40分鐘、攻下38分是很酷的事情，但試著去干擾、盡可能守住可能的「世界最好球員」，且不只是投籃，是從接球、運球就開始干擾，對自己就是很重要一步，「我並不在意去向任何人證明，但我想向自己證明，我能在場上跟上這聯盟最好的後衛。」

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